藍提「禁限制水域」改海委會管！國防部反對：國際將誤認我國退讓主權

海軍退役上將、國民黨立委陳永康。（資料照）

2025/06/13 18:08

〔記者方瑋立／台北報導〕海軍退役上將、國民黨立委陳永康領銜提案修正「兩岸條例」第29條條文，擬將金門禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，引起爭議。國防部今（13）日表示反對，並示警倘改由海委會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」疑慮。

該修正草案說明陳述，由於兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的「內戰狀態」，法律設計必須保持「戰爭與和平並融」，但更重要的卻是必須尊重目前金馬諸島與對岸之間「高度和平、低度軍事」的現實，故對於金、馬諸島水域執行法律秩序的設計，在攸關「主權」的事務上宜予以淡化，以維持本法（兩岸條例）立法宗旨及統一基調。

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針對該草案欲以「淡化主權」的方式，協商劃定中共承認的我國司法行政水域，國防部今天發布新聞稿表示反對。國防部說明，中共長期曲解聯合國大會第2758號決議，主張一中原則、打壓我國際地位，宣稱對中華民國台灣擁有主權；另不當擴張其海警法及海上交通安全法之管轄範圍，片面宣稱「廈金海域不存在禁止、限制水域」，強行登檢我國觀光船，均違反「兩岸條例」之規定。

國防部強調，國防部現依「兩岸條例」第29條，公告台灣地區之「禁止、限制水域」，維持台海和平穩定現狀。部分委員提議將禁、限制水域改由海洋委員會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」之疑慮。

國防部表示，中共近年藉由「聯合戰備警巡」等活動，對我實施針對性軍演，破壞兩岸和平及我主權存在的事實，均屬「歪曲法律、消滅主權」例證，此次修法建議，將對國際社會釋放錯誤訊息，國防部不表認同。

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