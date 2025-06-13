館長上海大讚街邊「垃圾桶」 中國網友不買單狂吐槽

館長在街頭大讚當地的垃圾桶。（擷取自館長YT直播）

2025/06/13 17:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日赴中國展開自由行，希望促進兩岸交流，但發言卻惹出不少爭議，包括稱讚當地廁所有門、飯店內有機器人送餐，都引發中國網友嘲諷。昨日他又在街頭大讚當地的垃圾桶，影片曝光卻在中國網路掀起熱議，有當地網友吐槽「這垃圾桶我都沒見過」，質疑整段影片「演太大」。

館長10日啟程赴中國，期間不斷在社群平台分享當地見聞。他昨日在街頭散步時，突然被一個設計新穎的垃圾桶吸引目光，便請攝影師對準鏡頭，興奮介紹其分類方式，還對著鏡頭直呼：「看看人家的垃圾桶怎麼設計的！」

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他指出該垃圾桶將菸蒂、可回收物與一般垃圾清楚分類，「很特別！抽菸的是抽菸的、丟環保的是丟環保的」，讓他直呼佩服。影片一出，隨即在抖音上引發熱議，卻也意外踢到鐵板。

不少自稱上海當地的網友紛紛留言打臉：「別說你沒見過，我都沒見過」、「這也太假了，我在上海都沒看過」、「看起來根本沒用過，乾淨到能當鏡子用」、「退貨還能退全額嗎？」甚至有人懷疑這是「臨時布景」，笑稱：「昨晚才放上去的吧」、「千萬別打開，一看裡面就一個袋子。」

不過，也有中國網友表示，曾見過該款式垃圾桶，是上海市政府自2023年起推動市容升級所更換的新式垃圾桶之一，但可能數量有限，難以在全市普及。

看了上海網友的回應，台灣網友紛紛在Threads留言：「怎麼辦？上海人也太誠實好笑了」、「千年一遇的垃圾筒」、「被上海酸超好笑」、「館長賣力演出結果還被拆穿，好笑」、「笑死 在地人認證造假」。

館長此行一連串「感動中國」的言論，從廁所、機器人到垃圾桶，引起台灣網友兩極反應，這回連中國網友也看不下去，意外引來兩岸一致吐槽，堪稱「罕見共識」。

自稱上海當地的網友紛紛留言打臉：「別說你沒見過，我都沒見過」、「這也太假了，我在上海都沒看過」。（擷取自Threads）

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