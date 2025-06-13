防堵「洗產地」 卓榮泰視察台北關：3道防線守護MIT優良形象

行政院長卓榮泰表示，有關經濟安全、違規轉運以及洗產地的問題上，都要投入相當大的人力、財力去做全面的防範。（記者劉信德攝）

2025/06/13 18:22

〔記者劉信德／桃園機場報導〕行政院長卓榮泰今天（13日）到遠雄航空自由貿易港區，視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形，卓榮泰說，根據目前數據顯示，國內業者在防範「洗產地」方面配合度良好，展現高度自律。未來將持續透過三嚴措施機制，進行滾動式檢討與精進，進一步強化產地管理，持續守護台灣製造的優良形象。

卓榮泰說，就算沒有關稅貿易議題，在經濟安全、違規轉運、洗產地的問題上，我們也要投入相當大的人力及財力，去做全面的防範，在談判的過程中，對經濟安全的議題能夠做得更徹底，絕對有利於台美雙方的交涉。

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針對美國政府在日前宣布對等關稅，卓榮泰說，外界也清楚美國此舉就是要解決美國國內的財政赤字、貿易逆差以及經濟安全，因此對於違規轉運、低價傾銷非常重視，因為美國就是想達到美國再工業化，以及維持在高科技產品的安全，所以在與世界各國談判過程中，相信台灣政府在經濟安全議題上跟我們的國家政策幾乎是一模一樣。

卓榮泰同時呼籲業者，希望產業界能夠在防堵洗產地、經濟安全的議題上配合政府政策，期盼業者提高自律性，把自家品牌形象與國家形象列為第一。

財政部長莊翠雲致詞提到，這幾年隨著國際貿易局勢的變化，以及供應鏈的重組，不法的業者利用物流轉運等等的機制，想辦法規避關稅及貿易規範的情形也越來越複雜，其中又以洗產地的問題最為嚴重。這類的違規，不僅影響我國整體貿易誠信，也使台灣在國際供應鏈中蒙受信譽的損害，甚至波及守法廠商的出口利益。

莊翠雲說，強查小組會用科技化的方式，做數據分析，落實事前嚴防、事中嚴查以及事後嚴罰3道防線，並滾動檢討調整查緝策略，讓高風險廠商、業者無所遁形，擦亮台灣製造招牌，提升國際市場對台灣產品的信任。

財政部關務署署長彭英偉在簡報中說，自114年4月1日起到6月8日，共查核輸美貨物6482筆，查獲違規移送裁處共63件，查獲主要物品為電腦機殼訊號線或轉換器變壓器等。彭英偉說，海關會根據風險流動，轉移查核重點。彭英偉更以毒品查緝為例，強調海關真的很會查，每10件毒品查獲案件中，有9件是海關在沒有密報的情況下自行查獲，所以違規轉運的查緝對海關來說並不困難。

行政院長卓榮泰（右）13日在財政部長莊翠雲（左）陪同下，視察財政部關務署臺北關防杜違規轉運情形。（記者劉信德攝）

財政部關務署署長彭英偉。 （記者劉信德攝）

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