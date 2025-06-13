藍營罷免失利 許智傑：荒唐鬧劇終於謝幕

綠委許智傑。（資料照，許智傑服務處提供）

2025/06/13 18:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄雙罷劫宣告不送件，民進黨立委黃捷表示結果證明，真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的，她也收到罷捷民眾陳情信「擔心個資外洩」 ，呼籲罷團公開銷毀連署書。民進黨立委許智傑則說，死人連署及假冒連署陸續爆出，這場罷免已毫無正當性，荒唐鬧劇終於謝幕!

高雄罷免民進黨立委黃捷、許智傑第二階段連署截止日期為6月14日，推動罷免的「高雄雙罷劫」團體今（13日）宣布，罷免黃捷仍差3400份、罷免許智傑也少5700份連署書，高雄雙罷劫宣布連署失敗不送件。

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對此，黃捷回應說，同一批人對她發動的二度罷免，今天再次以失敗告終，這個結果證明，真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造的，從罷捷召集人承認抄名冊的那一刻起，這場罷免的正當性早已蕩然無存。

黃捷強調，讓她意外的是，她收到來自簽署罷捷的民眾陳情，簽完後很擔心個資會被違法利用，希望能幫他們討回連署書。

黃捷說，這些地方媽媽雖然對她有不同意見，簽了罷免連署，但當他們寫信陳情時，她一定會協助民眾捍衛權益。她呼籲雙罷劫團隊「請公開銷毀所有連署書！」並承諾不會保存名單、在未來另作他用，別肖想再次挑戰司法底線、違法濫用個資，讓參與罷捷的民眾能夠安心。

黃捷強調，在法治國家參與罷免，沒有人應當為個資外洩而感到擔憂、害怕。她支持司法持續偵辦，還給社會乾淨的公民環境。

對於這段時間收到許多支持者送暖，黃捷說，有些鄉親甚至她我還氣憤、替她抱不平。她非常感謝大家的打氣，讓她更堅定信念、在立院為大家衝鋒陷陣。

許智傑說，死人連署及假冒連署陸續爆出，這場罷免已毫無正當性，這個荒唐鬧劇終於謝幕，黃捷和他獲得市民的肯定，這才是紮紮實實的民意，他感恩鳳山市民當靠山，會不忘初衷繼續努力。

另針對高雄雙罷劫負責人徐尚賢將在16日將開延押庭，領銜人朱磊表示這2個月理應要給徐尚賢有表達說明的機會，這才是司法正義；對此，許智傑批說，朱磊連徐爸爸都不認同，他沒有資格代表徐尚賢發言，而徐尚賢已承認連署有抄襲，他認為知錯能改善莫大焉，若犯後態度良好，可向檢察官及法官表達願意認錯檢討改進，請求輕判。

黃捷收到簽署罷捷的民眾陳情，簽完後很擔心個資會被違法利用，希望能幫他們討回連署書。（黃捷提供）

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