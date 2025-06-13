新竹雙罷進入三階 林志潔：城隍爺給好籤 三階投同意

新竹市高虹安、鄭正鈐雙罷免二階通過不需補件，雙罷免總部發言人林志潔提到求得城隍廟好籤，籲市民三階投同意票，拒絕新竹市往下沉淪。（照片取自林志潔臉書）

2025/06/13 18:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）今天（6/13）是二階連署查對期截止日，雙罷總部領銜人戴振博說，經詢問新竹市選委會，確定今天不會寄發任何補件通知公文，代表著新竹市雙罷進程順利通過二階、向前推進。預計中選會 6月20日會正式公布罷免投票日，最快7月底就能三階投票。

竹市雙罷免總部發言人林志潔也說，館長跑去中國上海城隍廟祈求能否救出柯文哲，此舉令人傻眼，城隍是兼管陰陽的神明，在陽間司懲兇罰惡導正社會風氣之職，在陰間則專司人間善惡之記錄、通報、審判、移送之職，可謂警察、檢查官及法官的綜合體。遇有善事則通報天庭；遇有惡事則通報地府，違法者去拜城隍爺只能是贖罪，不應在城隍爺前撒謊。而且城隍亦有國家與縣市區域的不同管轄，中國上海與我國新竹尚無城隍司法互助概念，有管轄錯誤問題。另館長要知道，中國共產黨是無神論，許多廟宇在文革時盡毀，去沒有宗教自由的國家祈求神明顯得荒謬。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，新竹都城隍廟有線上求籤服務，最近線上求籤系統維護中。到省城隍廟的線上求籤系統，問關於大罷免，得到好籤，網址：

https://www.weiling.org.tw/?act=menuinfo&ml_id=20240918010，雖抽到好籤，但天助自助者，新竹雙罷三階總部明天上午10點成立，籲市民齊心合力，讓國會恢復常軌，新竹停止沉淪。

戴振博也說，這次，新竹市民要罷免的是貪污被停職的市長高虹安，及向中共靠攏、跟暴力詐騙集團勾結、悖離民意的立委鄭正鈐。唯有換掉不適任的政治人物，國家才有希望，城市才有未來。號召市民一起邁向竹市重生的最後一哩路，投下「同意罷免」，拒絕貪污與暴力。

新竹市高虹安、鄭正鈐雙罷免二階通過不需補件，雙罷免總部發言人林志潔提到求得城隍廟好籤，籲市民三階投同意票，拒絕新竹市往下沉淪。（照片取自林志潔臉書）

新竹市高虹安、鄭正鈐雙罷免二階通過不需補件，雙罷免總部領銜人戴振博也號召市民三階投票投同意，一起完成竹市重生的最後一哩路。（照片取自戴振博臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法