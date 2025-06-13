高虹安、鄭正鈐罷免案挺進3階投票 罷綠新增黃捷、許智傑未送件

新竹市長高虹安（停職中）、新竹市立委鄭正鈐罷免案在40天查對期限內，未接獲選委會補件通知，預料挺進三階投票，待中選會20日召開委員會宣告成案。（記者李文馨攝）

2025/06/13 17:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免第3階段熱戰在即，截至今天傍晚，除了花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓、桃園市第二選區涂權吉以外，今天新增新竹市長高虹安（停職中）、新竹市立委鄭正鈐罷免案未接獲選委會補件通知，預料5件罷免案已挺進3階罷免投票，待中選會20日召開委員會宣告成案。

新竹市雙罷免總部領銜人戴振博稍早表示，經詢問新竹市選委會，確定今天不會寄發任何補件通知公文，也代表著新竹市雙罷進程順利向前推進。他呼籲，現在是決定新竹市重生的最後1哩路，拜託大家務必動員親朋好友，投下「同意罷免」翻轉無能，拒絕貪污與暴力，讓新竹市重新出發。

請繼續往下閱讀...

根據罷團送件日期推算，本週預計完成查對的罷免案共有17件，游顥、呂玉玲、馬文君、邱若華等4案已進入補件程序；傅崐萁、高虹安等5案未獲補件通知；其餘包含葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等8案在明天傍晚前，若皆未接獲補件通知，相當於連署達標、可進入3階投票。

另外，推動罷免民進黨立委黃捷、許智傑的團隊今天也宣布，罷免黃捷仍差3400份、罷免許智傑也少5700份連署書，高雄雙罷劫宣布連署失敗不送件，目前收集到的連署書將在日後公開銷毀，避免民眾個資外流或被民進黨政府掌握。

據統計，民進黨立委罷免案，包含陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑等13案，皆未在連署截止日前送件，罷免失敗，目前僅剩李坤城6月23日、陳俊宇6月24日等兩案，罷免連署尚未截止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法