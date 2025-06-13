台南楠西、玉井市場招標被控包庇廠商 市場處：一切依法辦理

台南市場處以貨櫃臨時興建的楠西中繼市場。（圖由市場處提供）

2025/06/13 16:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南楠西、玉井等公有市場須重建、補強，議員周奕齊今質詢指出，他接獲檢舉，指市場處不照流程招標，以限制性招標方式直接指定給從未承攬公共工程的廠商，工程利潤近100%，懷疑市場處包庇特定廠商。市場處強調，採購程序均依法辦理，並保留完整文件資料備查。

0121地震造成台南楠西、玉井等公有市場須重建、補強。議員周奕齊今質詢指出，市府雖蓋中繼市場，但空間狹小悶熱、下雨即積水，攤商訴苦陳情市場處。

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此外周奕齊質疑，招標案皆用緊急採購法，因地震採限制性招標，依據規定，限制性招標要邀請2家以上廠商比價或邀請1家廠商議價，過去有履約績效才會邀標，但市場處標案以指定方式只邀1家廠商，甚至出現過往政府標案0筆的廠商。

經發局市場處長王俊博今天被要求到議會備詢，對於周奕齊當場質疑涉弊，王則否認不法，周奕齊要求市府應進行調查除弊。

市場處表示，楠西中繼市場及玉井臨時支撐補強緊急採購案，因應市場原建物拆除及攤商營業不中斷之急迫性，辦理緊急採購。有關楠西中繼市場之興建，經專業建議挑選合適、具備履約經驗及能力的廠商辦理；有關玉井梁柱支撐緊急補強案，經比價選擇報價較低、條件較有利於機關者得標，採購程序均依法規完成採購程序。

市場處說明法令依據，強調皆遵循《政府採購法》第105條第1項第2款規定，採「限制性招標」辦理緊急採購。招標作業則依公共工程委員會「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」辦理，並依採購法第18條規定，可不經公告程序，邀請2家以上廠商比價，或在必要情況下僅邀請1家廠商議價。

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