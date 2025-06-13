入中國籍仍要當兵 內政部：依法負有服役義務

內政部表示，在台原有戶籍的中國籍男子依法仍負有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別，服役為應盡義務，不容有迴避空間。（內政部提供）

2025/06/13 16:33

〔記者李文馨／台北報導〕一名北市民眾接獲區公所通知，要求其已放棄中華民國國籍、現為中國籍的姪子返台服役，否則將被通緝。對此，內政部強調，在台原有戶籍的陸籍男子，依法仍負有服役義務，不因喪失台灣地區人民身分而有差別，服役為應盡義務，不容有迴避空間。

媒體報導一名北市民眾去年先後接到區公所電話與公文，要求放棄中華民國籍、現為中國籍的姪子3個月內返台服兵役，若沒服役恐被通緝；民眾直呼荒謬，憂心不論姪子當幾天兵，返中後就會被當「叛國」抓走。

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對此，內政部表示，在台原有戶籍的陸籍男子，依法仍負有服役義務，依「兩岸人民關係條例」第9條之1規定，役男在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，喪失台灣地區人民身分，但其因台灣地區人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。

內政部強調，役男服役的義務不因喪失台灣地區人民身分而有差別，服役為應盡義務，不容有迴避空間。

內政部指出，兵役義務屬憲法所定基本國民義務，任何人不得藉由更改戶籍方式規避。役齡男子儘管喪失台灣地區人民身分，原本應負的義務不會免除，包含兵役的義務在內，役齡男子在學緩徵等原因消滅後，依法仍應接受徵兵機關之徵集及服役。

內政部呼籲，役男切勿試圖以喪失台灣地區身分、出境等方式規避兵役。內政部將協同相關部會及各地方政府持續強化役籍資料比對與查處作業，確保兵役公平。

民進黨立委沈伯洋今天在立法院受訪表示，取得中國戶籍或國籍者，在台灣當兵會有一些國安風險，他已提出修法免除這些人服兵役的義務，畢竟國家安全至關重要。

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