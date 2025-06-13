為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市里鄰建設服務經費基本補助將增 民政局：已做規劃

    台北市議會民政委員會開會畫面。（記者董冠怡攝）

    台北市議會民政委員會開會畫面。（記者董冠怡攝）

    2025/06/13 15:55

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市多名議員今天在市議會民政委員會提案，希望市府能夠調高里鄰建設服務經費基礎補助（現行30萬元），以及鄰長車馬費（現行2000元）。對此，民政局回應，擔心涉及預算排擠，雖已做規劃，仍待府級長官確定，里鄰建設服務經費基礎補助部分，正在爭取編列概算，如以調整至35萬元為例，456里約需增2280萬元；鄰長車馬費一案，建議新增工作協助費，每人每月1000元，估需1.14億元

    據了解，2025年里鄰建設經費編列是以去年12月底人口為基準，最大里為中正區南福里1萬2054人、最小里是北投區湖田里854人。

    市議員柳采葳、李明賢表示，北市里鄰建設服務經費補助，現行每里每年以30萬元為基礎，全市12個行政區計有456個里，但各里人數不一，有的人口數破萬、有的相對較少，近年物價上漲、通貨膨脹，許多基層里長反映經費不足，建請市府提高補助基礎，加上平衡機制，縮小人均經費落差。

    根據現行制度（去年調整、今年實施），每里基礎經費每年30萬元以外，就里內人口數較多、面積較大或固定里民活動場所公告土地現值較高者，提高里鄰建設經費，並對人口、面積及公告土地現值，每個基準提高為2倍，共320里增加經費、136里未達級距標準，僅能領取基礎30萬元。

    市議員鍾佩玲指出，去年市府曾針對級距進行調整，然而基礎部分多年未調，無須太過擔心排擠預算，適度滾動調整有其合理性。

    民政局長陳永德回應，目前平均每個里約可領到33萬元，去年已調高天花板（從50萬元上升至70萬元），樓地板上修也已做規劃，尚待府級長官確認，加上準備編列概算，希望下個會期送至市議會審議、明年開始實施。

    民政局補充，上述正在爭取編列概算中，如以調整至35萬元為例，456里約需增加2280萬元。另，依據基礎經費、人口、面積、公告土地現值級距，目前可領到50萬元的有4個里，分別為內湖區金龍里、松山區龍田里、中正區南福里、北投區奇岩里，尚無里編列至70萬元。

    市議員張志豪、李傅中武也表示，北市鄰長車馬費每月僅2000元，希望能夠提高，反映物價變動，協助順利推動里鄰事務。

    陳永德說，此案也已有規劃，並指鄰長服務範圍有限，如以交通費名義調增名符不實，建議比照桃園市、台南市、高雄市，新增鄰長工作協助費的欄目，每人每個月1000元、等於1年多1萬2000元，以9500名鄰長估算，約需1億1400萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播