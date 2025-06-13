北市里鄰建設服務經費基本補助將增 民政局：已做規劃

台北市議會民政委員會開會畫面。（記者董冠怡攝）

2025/06/13 15:55

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市多名議員今天在市議會民政委員會提案，希望市府能夠調高里鄰建設服務經費基礎補助（現行30萬元），以及鄰長車馬費（現行2000元）。對此，民政局回應，擔心涉及預算排擠，雖已做規劃，仍待府級長官確定，里鄰建設服務經費基礎補助部分，正在爭取編列概算，如以調整至35萬元為例，456里約需增2280萬元；鄰長車馬費一案，建議新增工作協助費，每人每月1000元，估需1.14億元

據了解，2025年里鄰建設經費編列是以去年12月底人口為基準，最大里為中正區南福里1萬2054人、最小里是北投區湖田里854人。

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市議員柳采葳、李明賢表示，北市里鄰建設服務經費補助，現行每里每年以30萬元為基礎，全市12個行政區計有456個里，但各里人數不一，有的人口數破萬、有的相對較少，近年物價上漲、通貨膨脹，許多基層里長反映經費不足，建請市府提高補助基礎，加上平衡機制，縮小人均經費落差。

根據現行制度（去年調整、今年實施），每里基礎經費每年30萬元以外，就里內人口數較多、面積較大或固定里民活動場所公告土地現值較高者，提高里鄰建設經費，並對人口、面積及公告土地現值，每個基準提高為2倍，共320里增加經費、136里未達級距標準，僅能領取基礎30萬元。

市議員鍾佩玲指出，去年市府曾針對級距進行調整，然而基礎部分多年未調，無須太過擔心排擠預算，適度滾動調整有其合理性。

民政局長陳永德回應，目前平均每個里約可領到33萬元，去年已調高天花板（從50萬元上升至70萬元），樓地板上修也已做規劃，尚待府級長官確認，加上準備編列概算，希望下個會期送至市議會審議、明年開始實施。

民政局補充，上述正在爭取編列概算中，如以調整至35萬元為例，456里約需增加2280萬元。另，依據基礎經費、人口、面積、公告土地現值級距，目前可領到50萬元的有4個里，分別為內湖區金龍里、松山區龍田里、中正區南福里、北投區奇岩里，尚無里編列至70萬元。

市議員張志豪、李傅中武也表示，北市鄰長車馬費每月僅2000元，希望能夠提高，反映物價變動，協助順利推動里鄰事務。

陳永德說，此案也已有規劃，並指鄰長服務範圍有限，如以交通費名義調增名符不實，建議比照桃園市、台南市、高雄市，新增鄰長工作協助費的欄目，每人每個月1000元、等於1年多1萬2000元，以9500名鄰長估算，約需1億1400萬元。

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