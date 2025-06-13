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    已變中國籍仍收到台灣兵單 陸委會：避免利用設籍逃避兵役

    台北市民眾多年前放棄台灣國籍，現為中國籍，卻收到要他回台服役的公文，對此，陸委會表示，為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國設戶籍以逃避兵役。（資料照）

    台北市民眾多年前放棄台灣國籍，現為中國籍，卻收到要他回台服役的公文，對此，陸委會表示，為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國設戶籍以逃避兵役。（資料照）

    2025/06/13 16:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市民眾多年前放棄台灣國籍，現為中國籍，卻收到要他回台服役的公文，對此，陸委會表示，為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國設戶籍以逃避兵役，對具類此身分之役男，國防部會有適當的管理及處置方式，防杜相關國安疑慮。

    國民黨北市議員林杏兒日前接獲陳情，有民眾的姪子已放棄中華民國國籍，卻收到北投區公所公文通知要服兵役。台北市兵役局表示，該案是依循兵役法第1條、兩岸人民關係條例第9條之1第2項但書辦理，「不因除戶而喪失服兵役的義務，意即你只要在台灣有一天的身分，就是要服兵役。」

    林杏兒也指出，民進黨政府對中國百般防範，卻讓中國籍人士當兵、進入軍營，是嚴重國安漏洞，應出面說清楚。

    陸委會解釋，依兩岸條例第9條之1第2項規定，在中國設籍或領用中方護照者，喪失台灣人民身分及在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，但因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

    陸委會強調，該條立法目的係為維護「服役公平性」，避免役男利用到中國設戶籍以逃避兵役，對具類此身分的役男，國防部會有適當的管理及處置方式，防杜相關國安疑慮。

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