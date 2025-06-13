罷黃捷差3400份、罷許智傑少5700份 高雄雙罷劫宣布連署失敗不送件

「高雄雙罷劫」總幹事宣布活動失敗，連署書份數未達標，將不送件。（記者黃佳琳攝）

2025/06/13 15:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄罷免民進黨立委黃捷、許智傑第二階段連署截止日期為6月14日，推動罷免的「高雄雙罷劫」團體今（13日）宣布，罷免黃捷仍差3400份、罷免許智傑也少5700份連署書，高雄雙罷劫宣布連署失敗不送件，目前收集到的連署書將在日後公開銷毀，避免民眾個資外流或被民進黨政府掌握。

「高雄雙罷劫」總幹事朱磊表示，高雄選委會要求13日下班前確認是否14日送件，經最後統計，罷免黃捷尚差約3400份，而罷免許智傑實際尚差約5700份，綜合各種因素考量，最終決定不再堅持送件。

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朱磊指出，沒能走完最後這一段崎嶇不平的路，相信不少朋友心中會失落、難過，他要向連署支持者致歉，這是他個人努力不夠，沒有說服更多民眾克服對司法的恐懼走出來連署，顯示人民對團隊的信心不足，這也是未來公民團體在進行社會運動時需要檢討與反思的地方，尤其是在面對司法打壓時，如何為支持者提供足夠的保障和支援。

朱磊不滿，直指這次連署活動受到司法單位史無前例、大規模、高調介入選罷事務，某種程度上改變了台灣的政治現狀，也決定了台灣民主的未來，影響到生活在這塊土地上的每一個人，反映出全民監督司法獨立、公正執法已刻不容緩。

朱磊認為，黃捷、許智傑不要再說什麼民意支持你們，是國家機器的介入和司法干預才讓你們逃過了民意裁決，曾經高票當選的兩個民代，如今被一個名不見傳的民團逼到猶如過街老鼠，丟臉之極！一個多月來雖然狀況不斷，最慘的時候僅剩一個人在維持運作，最近更被掃地出門，甚至連個固定作業地點都沒有，但這些困難卻讓罷團變得越來越堅強、越來越勇敢，所以才有很多素不相識的民眾一直點讚、鼓勵和支持。（15:48更新）

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