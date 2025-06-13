拆除停管設備移至他處 綠批竹市府惡搞新竹棒球場

批高虹安亂政惡搞棒球場，新竹市議會民進黨團呼籲市府趕緊重啟棒球場停車場。（記者洪美秀攝）

2025/06/13 17:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜今天在市政總質詢時質疑市府，拆掉棒球場的停車管理設備改至西大路停七停車場新建工程使用根本是惡搞，讓棒球場重啟遙遙無期。

楊玲宜說，停七停車場興建工程案預算2.4億原包含智慧型停管系統，高虹安任內發包的續建工程經費約1.85億，整體造價超過3.1億，結果竟不含停管設備。

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楊玲宜說，停七續建減列停管設備項目是事實，興建經費暴增到3.1億元也是事實，拆光棒球場停車場停管設備更是不爭事實。若市府稱要活化棒球場的閒置資產，為何只拆棒球停車場的停管設備，不一起拆除球場機電設備以節省公帑。

她痛批藍白就是盲目護航，放任高虹安惡搞市政，且目的就是不願重啟棒球場的停車場，如此根本嚴重損害市民停車權益。

議員陳建名也說，代理市長邱臣遠曾宣示明年3月要重啟棒球場，工務處也曾表示覆土移除後就可盡速開放停車場，卻在此時把棒球場停車場停管設備拆到停七使用，放任棒球場持續毀敗，決策過程荒謬草率。

陳建名說，棒球場對高虹安團隊就是一場大型政治表演秀，市民已失去信心，加上大罷免的民意展現讓高虹安措手不及，才決定放棄棒球場，拉停七救援，上演這場鬧劇。

議員劉崇顯說，市府不惜違法就是要政治操作棒球場，讓棒球場的公共建設持續延宕不能用，而罷免是新竹人自力救濟的最後手段，唯有投下同意罷免才能讓市政重回正軌。

市府表示，西大路的停七停車場續建案的停管設備並非減項發包，市府善用棒球場閒置的停管設備公產並無不法，相關程序均依法辦理，並無外界所稱不法或圖利廠商情事。未來棒球場若重新啟用，也會採開口契約模式引進全新停管設備。

新竹市議會民進黨團質疑市府將棒球場停管設備拆掉移到西大路停七停車場使用是亂搞。（記者洪美秀攝）

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