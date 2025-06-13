館長狂讚上海挨轟！財經網美胡采蘋：百年前就是遠東大城

「館長」陳之漢。（資料照）

2025/06/13 16:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢自稱兩岸和平大使，近日赴上海旅遊，不斷讚美上海建設與都市化程度，誇張言論引網友撻伐，對此財經網美胡采蘋表示，上海100多年前已是遠東大城，接著話鋒一轉直指台灣社會對中國的反感，並非源自無知或偏見，而是對中共政權深刻理解「太了解中國，因此反共」。

胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，其實上海是中國最漂亮的城市，100多年前外灘就是現在這樣了，1840年鴉片戰爭後就有英租界，後來有法租界、日租界，外資雲集。花旗銀行、怡和洋行、太古洋行在外灘蓋了中國總部，猶太人沙遜家族蓋了和平飯店所在地的沙遜大廈。

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胡采蘋提及，上海的猶太勢力還有嘉道理家族跟哈同家族，哈同花園現在改建成上海展覽中心。值得一看的還有瑞典航運大亨馬勒家族的馬勒別墅，她第一次赴上海時未能進入參觀，因當時正在閉館審訊前上海市長陳良宇。「衡山路、陝西南路、武康路、靜安寺，太多好玩的地方，上海一百多年前就是遠東大城了，不知道為什麼大家都有接受國民教育，這些事情課本上多少有寫，但就是有人不知道。」

胡采蘋坦言，台灣人反對中國侵略併吞的原因，是因為中國的政治制度非常極權、落後、野蠻，本來2012年之前相對開放而積極進取，換個領導人後突然變得極度肅殺，對內各種壓迫，毫無標準可言、完全不講道理，「對外戰狼外交粗暴丟人，要揍香港就揍香港，要關維吾爾人就關維吾爾人」。

胡采蘋直指，領導人做得再爛，疫情把人關在家裡燒死、每個人要做無數次快篩，經濟都通貨緊縮，中國民眾苦不堪言也無法換領導人，他就是可以做到死。「這麼落後不穩定的政治制度，還一天到晚要恐嚇要打你要血洗你，不知道這有何可稱讚的餘地。」

胡采蘋酸說，「無知的人就是無知，他不知道上海在一百多年前就是遠東大城，他也不知道中國現今的政治制度有多糟糕，你什麼都不知道，所以對你來說，今天可以討厭中國，明天可以愛死中國，因為你就是情緒化，憑情緒決定喜惡。」

胡采蘋指出，「我們不是不了解中國所以反共，我們是太了解中國，因此反共。一個被封鎖對外網路的國家，根本看不到外界的訊息，竟然還有國民一天到晚出來說人家是井蛙、住在信息繭房。因此井蛙真的只是因為井很大，看不見自己住在井裡，覺得自己好棒、別人都是井蛙，這種行為恰恰剛好就是真正的井蛙。」

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