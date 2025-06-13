藍委擬提案改「禁限制水域」公告機關 許淑華：為中共的野心鋪路？

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/06/13 16:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳永康提案修正「兩岸人民關係條例」第29條，擬將國防部改為由海委會公告「禁限制水域」，同時新增金門、馬祖、東引周邊水域的司法、行政事項，可以跟中國政治協商，不受兩岸條例5-3條規範。對此民進黨北市議員許淑華表示，研究結果顯示離島的戰略價值比我們想像中還重要，國民黨這樣修法，難道在為中共的野心鋪路？你們有責任對台灣社會說明！撤回這項危險的修法！

許淑華在臉書PO文表示，警告大家，國民黨絕對是有計劃、有系統性的在協助中國侵略，這兩天討論度很高的《兩岸人民關係條例》第29條修正草案就是證據，這條法案當初的立法精神，就是基於國安、國防考量，因此規定台灣與中國重疊的限制或禁止水域，及限制區域公告，歸國防部主管，現在國民黨卻主張修法要「淡化離島主權」，來交換「中共協商」。

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許淑華指出，這等於是國民黨主動幫中共弱化離島防禦的層級，一旦新版法案通過，將削弱台灣主權的行使，對國家造成難以計量的傷害，台灣的主權絕對不容許被淡化，凡屬於中華民國的主權範圍和禁限制水域，絕對沒有跟中共談判的空間！

許淑華續指，與此同時我們還要關注的是，近期由台北政經學院主辦的「台海防衛兵推」民間論壇，邀集台灣、日本、美國退將與國防專家，推論台海危機，許多專家都指出澎湖、金門、馬祖等離島會是中共主要奪取目標，而且若被佔領，將難以奪回。且可能進一步演變成威脅本島的據點，研究結果顯示離島的戰略價值，比我們想像中還重要。

許淑華直言，國民黨這樣修法，難道在為中共的野心鋪路？你們有責任對台灣社會說明！撤回這項危險的修法！

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