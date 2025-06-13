南投35億補助款被刪減 許淑華：今年財源還能因應不會舉債

針對南投縣被中央刪減35億元一般性補助款，縣長許淑華13日表示，縣府目前不會舉債因應。（南投縣政府提供）

2025/06/13 15:15

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣遭中央刪減35億元一般性補助款，縣長許淑華今（13日）答詢議員黃世芳關心縣府是否會因而舉債時表示，今年財源調度應該還不會有問題，但因不知明年中央會減列多少一般性補助款，加上未來計畫性補助款中央只會補助50%，對於自主財源少、經費大都靠中央補助的南投縣而言，不排除未來舉債可能性，但舉債是下下策，縣府不希望走到這一步。

許淑華指出，中央刪減南投35億元一般性補助款，為避免影響教育、社會福利等施政工作，將暫緩原本今年計畫還清的30億元債務。另財劃法修法通過後，預估南投縣明年可增加約138億元統籌分配稅款，原本規劃用於包括全額補助縣內65歲以上長者健保費用及生育補助等，但因中央提釋憲，明年是否會如期增加統籌分配稅款仍是未知數，因此是否實施長者健保費等補助，還要視財劃法釋憲結果。

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許淑華也指出，經縣府緊急調節因應後，以及南雲工業區與草屯手工藝產業園區招商等自主財源收入挹注，今年財源調度應該還不會有問題，還不需要舉債，惟過去中央對南投縣的計畫性補助款最多可達90%，但現在中央也發函通知未來計畫性補助款，最多只會補助50%，再度壓縮自主財源僅占11%、大都需要靠中央補助經費的縣府財政狀況，縣府若財源不足，當然也不排除未來舉債可能性，但縣府該省的會省、該為民眾做的也還是會做，將對財源做最效的調節運用，舉債會是最後一步。

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