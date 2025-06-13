為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投35億補助款被刪減 許淑華：今年財源還能因應不會舉債

    針對南投縣被中央刪減35億元一般性補助款，縣長許淑華13日表示，縣府目前不會舉債因應。（南投縣政府提供）

    針對南投縣被中央刪減35億元一般性補助款，縣長許淑華13日表示，縣府目前不會舉債因應。（南投縣政府提供）

    2025/06/13 15:15

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣遭中央刪減35億元一般性補助款，縣長許淑華今（13日）答詢議員黃世芳關心縣府是否會因而舉債時表示，今年財源調度應該還不會有問題，但因不知明年中央會減列多少一般性補助款，加上未來計畫性補助款中央只會補助50%，對於自主財源少、經費大都靠中央補助的南投縣而言，不排除未來舉債可能性，但舉債是下下策，縣府不希望走到這一步。

    許淑華指出，中央刪減南投35億元一般性補助款，為避免影響教育、社會福利等施政工作，將暫緩原本今年計畫還清的30億元債務。另財劃法修法通過後，預估南投縣明年可增加約138億元統籌分配稅款，原本規劃用於包括全額補助縣內65歲以上長者健保費用及生育補助等，但因中央提釋憲，明年是否會如期增加統籌分配稅款仍是未知數，因此是否實施長者健保費等補助，還要視財劃法釋憲結果。

    許淑華也指出，經縣府緊急調節因應後，以及南雲工業區與草屯手工藝產業園區招商等自主財源收入挹注，今年財源調度應該還不會有問題，還不需要舉債，惟過去中央對南投縣的計畫性補助款最多可達90%，但現在中央也發函通知未來計畫性補助款，最多只會補助50%，再度壓縮自主財源僅占11%、大都需要靠中央補助經費的縣府財政狀況，縣府若財源不足，當然也不排除未來舉債可能性，但縣府該省的會省、該為民眾做的也還是會做，將對財源做最效的調節運用，舉債會是最後一步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播