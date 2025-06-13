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    竹市議會頭一遭 總質詢代理市長邱臣遠突尿遁離開議事堂

    新竹市議會頭一遭！代理市長邱臣遠在今天市政總質詢的議事堂上突尿遁離開議事堂，讓正在質詢的市議員田雅芳一頭霧水。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會頭一遭！代理市長邱臣遠在今天市政總質詢的議事堂上突尿遁離開議事堂，讓正在質詢的市議員田雅芳一頭霧水。（記者洪美秀攝）

    2025/06/13 14:47

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會頭一遭！市議會今天進行定期大會市政總質詢，進行到11點40分時，市議員田雅芳正針對市政議題質詢時，代理市長邱臣遠突尿遁離開議事堂，讓質詢的田雅芳一頭霧水，經議長許修睿說明狀況後，議事暫停5分鐘，隨後邱臣遠也回到議事堂重新接受質詢。事後邱臣遠提到身體近期不太舒服，對造成議事中斷深感抱歉。

    邱臣遠中途離開總質詢議事堂的突發狀況，也成為今天市政總質詢焦點，有議員解讀可能因邱臣遠承受不住議員的質詢，壓力太大而身體微恙，有的則認為邱臣遠要代理市長職務，無法放飛自我出國散心，加上罷免投票在即，情緒過度緊張，才會在議事堂出現此症狀，但都希望邱臣遠保重身體，做好市政工作。

    而邱臣遠在市政總質詢結束後表現正常，對詢問身體狀況，僅淡淡回應有點不舒服，但已無大礙，並感謝大家的關心，對造成議事中斷深感抱歉。

    新竹市議會頭一遭！代理市長邱臣遠在今天市政總質詢的議事堂上突尿遁離開議事堂，在暫停5分鐘後才匆忙又回到議事廳內。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會頭一遭！代理市長邱臣遠在今天市政總質詢的議事堂上突尿遁離開議事堂，在暫停5分鐘後才匆忙又回到議事廳內。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會頭一遭！代理市長邱臣遠在今天市政總質詢的議事堂上突尿遁離開議事堂，在議事暫停5分鐘後才又回到議事廳內接受總質詢。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會頭一遭！代理市長邱臣遠在今天市政總質詢的議事堂上突尿遁離開議事堂，在議事暫停5分鐘後才又回到議事廳內接受總質詢。（記者洪美秀攝）

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