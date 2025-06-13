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    曹興誠組反共律師團助罷團志工 點名朱、傅公開辯論否則送「孬種」帽

    反共護台志工聯盟今天召開「中國威脅全面升級，反共律師團成立不向極權低頭」記者會，曹興誠於會中宣布成立反共律師團。（記者李文馨攝）

    反共護台志工聯盟今天召開「中國威脅全面升級，反共律師團成立不向極權低頭」記者會，曹興誠於會中宣布成立反共律師團。（記者李文馨攝）

    2025/06/13 14:25

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免第三階段箭在弦上，反共護台志工聯盟今（13日）宣布成立組成「反共律師團」，協助罷免志工反制國民黨立委濫用司法、惡意提告的行為。聯電董事長、反共護台聯盟志工曹興誠也向國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁下戰帖，公開辯論罷免理由，若不敢辯論將會送上印有「孬種」、「騙子」的帽子。

    反共護台志工聯盟今天召開「中國威脅全面升級，反共律師團成立不向極權低頭」記者會，曹興誠於會中表示，罷團目前在街上都會配戴密錄器，若遇上有言語污辱、攻擊都會錄影並追究；同時宣布成立反共律師團，成員包括方瑋晨、陳又新、陳一銘、許幼林、黃思維、陳鵬光等人。

    曹興誠表示，邀請國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁公開辯論，正方為他跟沈伯洋，說明為何這些國民黨立委必須被罷免，朱立倫、傅崐萁則代表反方，說明為何國民黨立委不應該被罷免。他也提到，若前中廣董事長趙少康對朱立倫有意見也可以參加，呼籲勿用不入流手段攻擊罷團。

    曹興誠提到，有些人攻擊沈伯洋就算了，還威脅其父親，這手段太下流了，他們對此感到不恥。對於外界有人質疑沈的父親賺紅錢，他強調，從共產黨拿錢才叫賺紅錢，很有身份的人才能拿共產黨的錢，台灣的生意人是幫助中國小老百姓生活，這並非紅錢。

    曹興誠也批評，共產黨各種抹黑、抹黃攻擊，證明國民黨立委沒招了；如果趙少康、朱立倫、傅崐萁不敢面對面公開辯論，他就要送他們一頂「孬種」、「騙子」的帽子，請對方戴上去。

    沈伯洋表示，共產黨、中國、中國人民是不同概念，中國經濟現在變得非常不好，肇因為中國的貪官污吏，這種做壞事、殘害人民卻指責境外的做法，無非是想要獲取政治紅利。他說，「花蓮王」傅崐萁也是在做同樣的事情，中央對花蓮補助年年增加，但傅永遠希望花蓮過得不好，如此就有政治紅利，如今花蓮人已經看透傅的謊言。

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