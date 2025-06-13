入中國籍免服台灣兵役？ 沈伯洋提修法：國家安全至關重要

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/13 14:44

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出有放棄中華民國籍多年、且現為中國籍的男子，收到台灣兵役通知，引發國安疑慮。民進黨立委沈伯洋今（13日）表示，取得中國戶籍或國籍者，在台灣當兵會有一些國安風險，他已提出修法免除這些人服兵役的義務，畢竟國家安全至關重要。

沈伯洋今受訪指出，假設已取得中國的戶籍、國籍，又在台灣當兵，便可取得軍營內部資料，說真的會有一些國安風險，所以他提出修法，這種情況應該免除兵役義務。

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不過，沈伯洋提到，有一些反對意見認為，如果修法通過後，大家都去想辦法取得中國戶籍，這樣就不用當兵；但他認為，應該是沒有這方面的疑慮，畢竟國家安全還是至關重要。

沈伯洋說，當然還有一些比較邊界的案例，例如台灣人沒有取得中國戶籍，但去中國唸書念解放軍相關的學校，這樣回台灣該怎麼辦？他去年和國防部研擬了一整套方案，針對念過「國防七子」等解放軍相關學校者，服兵役時必須有所限制。

沈伯洋進一步說明，這些案例仍是要服兵役的台灣人，但接觸軍營內部資料、設施等，必須要被限制，如此方能完整建立國家安全。

沈伯洋及王定宇擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第九條之一條文修正草案」，今年5月2日立法院會已交付內政委員會審查。草案說明，我國人民欲在大陸地區設戶籍者需先持有「台灣居民定居證」，此舉足顯其長期居住地已非台灣；護照作為個人國家身份的重要象徵，而中國大陸地區對我國屬境外敵對勢力。

草案指出，現行條文原意為避免我國人民利用大陸地區身份規避在台義務及責任，然若其於大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，足認其對我國已無忠誠之心；若強制要求其履行兵役義務，恐反而構成對我國安全的威脅，因此應免除其服兵役的義務。

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