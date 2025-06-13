金門禁限制水域修法掀議 陳永康：沒有所謂「內海化」

退役海軍二級上將、國民黨立委陳永康。（資料照）

2025/06/13 14:38

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委陳永康領銜提案修正「兩岸條例」第29條條文，擬將金門禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，並於提案說明中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，引發民團強烈批評。

陳永康今（13）日受訪表示，所謂「禁限制水域」與國家的「領海」、甚至「主權」是完全不同的議題，不應混為一談。他強調，在解除戒嚴之後，外離島由海巡署負責「執法」任務，而非國防部的「衛疆」任務，且國際法中只有「內水」和「國際水域」，並無所謂「內海化」。

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陳永康今天上午在立法院受訪表示，在1982「海洋法公約」中，僅有「內水」（Internal Waters）與「國際水域」（International Waters）的區別，並沒有所謂「內海化」，他建議關心此議題的人應回頭完整理解海洋法公約的定義與條文，勿以個人感受來判斷。他說，「我們國家不缺法律專家，但在國際法、尤其是海洋法這一塊，大家應該加強認識」。

陳永康表示，提案的第一個目的是希望尊重行政院的組織架構，透過跨部會協商來妥善處理禁限制水域的規劃與執行，「至於行政院是否採納，關鍵在於能否有效降低兩岸衝突的風險」。

陳也多次肯定海巡署第一線執法的辛勞，並對海巡署以小船面對對岸大型漁船的壓力，仍能堅守我方立場，令人敬佩。不過，陳永康指出，「在禁限制水域裡面，國軍並不能夠涉及這部分的權力」，國軍不能在執法過程中直接介入，因此希望可以進一步溝通 ，希望大家能夠理解並共同努力任務移交的主要目的，提出條例修法促成討論是好的現象，但不能指稱他傾向某一方，為對方找理由說是「內海化」，這是不對的。

陳永康也說，內政部公布的領海基線並無涵蓋所有外離島，不過太平島沒有公布領海基線，黃岩島（民主礁）則有，但當中共和菲律賓在互相較勁、爭取黃岩島主權的時候，我們卻沒有發言，這才是對我們主權的真正漠視。

他建議，請大家回頭去看1982年「海洋法公約」的原文，現在所有的海洋法相關法規，都只是從該公約引述出來的，裡面並沒有「內海」這個詞。

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