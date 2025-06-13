盧秀燕稱「法院是執政黨開的」 法官協會怒發聲：對法官潑髒水

台中市長盧秀燕稱「現在的法院是中央執政黨開的」引發輿論撻伐。（資料照，記者廖耀東攝）

2025/06/13 13:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長盧秀燕本月11日針對行政院刪除地方一般性補助款25％的議題表示，台中市府準備要提出行政訴願，但她不樂觀，因為「現在的法院是中央執政黨開的，大法官是他們的人」，此言引發輿論撻伐，中華民國法官協會今天（13日）發表聲明，政治人物隨口一句發言，或許一時掙得媒體版面與網路聲量，但把這頂司法偏頗、不公的大帽子恣意套在全國法官頭上，羞辱認真結案、兢兢業業的法官，該協會完全不能接受。

法官協會強調，「隨意對法官潑髒水、抹黑法院容易，但把司法踩在腳底，妨害社會對法院專業中立的期待，助長社會輕視法律的氛圍，法官們再怎麼努力審案寫判決，都敵不過特定政治人物的武斷發言」，把司法政治化，人民不再信賴司法，選擇「自力救濟」，最終，受害最深的還是全體國民。

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法官協會聲明主要內容如下： 針對台中市長盧秀燕「現在的法院是中央執政黨開的」等言論，法官協會深感遺憾，並表達嚴正抗議。政治人物隨口一句發言，或許一時掙得媒體版面與網路聲量，但把這頂司法偏頗、不公的大帽子恣意套在全國法官頭上，對每天承受龐大案件審理壓力，犧牲家庭生活甚至個人健康，認真結案、兢兢業業的各級法院法官們，無疑是一種公開羞辱，本會完全不能接受。 訴訟本有對立性，往往有勝敗之分，輸贏之間，憑的是證據、講的是法律，法官依據法律獨立審判，當事人的政治立場如何，向來都不是法官審理案件決定訴訟結果的考量點，法官從來不是任何政黨的附隨組織，更不是為政治服務的工具人；選舉結果、各政黨在朝在野，或因時易轉，但法官們藉由依法審判進而捍衛司法獨立的決心從未改變，任何政黨的政治人物輕率地以若干訴訟的結果有利於特定政黨，便誤解法官一定是以政治立場決定訴訟勝敗，以偏蓋全地誤解法院都是為哪一黨服務，無視於司法個案訴訟的結果各有其勝敗理由，都是一種對司法最廉價的踐踏。 法官協會強調，「隨意對法官潑髒水、抹黑法院容易，但把司法踩在腳底，妨害社會對法院專業中立的期待，助長社會輕視法律的氛圍，法官們再怎麼努力審案寫判決，都敵不過特定政治人物的武斷發言」，把司法政治化，人民不再信賴司法，最終，受害最深的還是全體國民。 法官協會指出，「司法改革」一直是全民重視且極不滿意現狀的公共議題，司法絕對應該更好，我們積極檢討，並謀求自身裁判品質的提高，建置、引進各種自律、他律的監督手段，然而，改革需要制度支持與社會共識，本會在此呼籲各界務必重視「血汗司法」的嚴重問題，包含：各類訴訟案件持續增長（如詐騙案件暴漲，幾乎淹沒各級法院），法院人力極度不足，法官、書記官等司法從業人員長期工作過勞，基層司法同仁薪資待遇有待提升等等，不管是中央、地方的政府官員、各政黨民意代表，手上都握有能讓司法更好的資源，卻無人認真關切這些司法議題，尋求解決之道，只想草率地抹黑司法，實非全民之福。 法官協會懇請各政黨的政治人物停止這樣粗暴的批評，不要把司法當作政治操作的工具，留給「司法」一塊不受政治干擾的獨立審判空間，我們相信，「司法改革」一定能更加穩健前行，法官們必然願意堅定為此目標努力、持續投入付出，誠摯回應全民最深的期待。

台中市長盧秀燕稱法院是民進黨開的，中華民國法官協會聲明反駁，不接受這種為求聲量，任意抹黑法院、羞辱法官之言。（記者張瑞楨翻攝臉書）

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