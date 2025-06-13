新北青少年犯罪激增！綠議員批「犯罪天堂」 侯友宜：零容忍

新北民進黨團關切青少年藏毒問題，現場高喊「警探市長、犯罪天堂」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/13 13:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕青少年犯罪案件連年攀升，引發社會關注。新北市民進黨團今（13）日質詢指出，近年新北少年犯罪從2021年749件暴增至2024年1607件，成長逾兩倍，其中又以詐欺案為大宗，毒品、傷害、竊盜與妨害性自主等案件也不容忽視，憂心社會問題年輕化，直批新北已成「青少年犯罪天堂」，呼籲市府正視、加強校園宣導與跨局處合作。市長侯友宜表示，對犯罪「零容忍」，不管任何地方都要強力打擊非法行為。

今天由議員張維倩、李余典、陳永福、李倩萍、邱婷蔚、彭一書與翁震州等進行聯合質詢，聚焦青少年犯罪與電子菸氾濫等議題。邱婷蔚指出，近年詐騙犯罪型態多元，青少年易受誘拐參與非法行為，如透過手機即可「輕鬆賺錢」的話術誤導，顯示教育與防詐機制不足，「學校真的發揮到預防的功能了嗎？」市府應更積極介入。

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侯友宜表示，詐騙案件的上升與報案系統更新、民眾通報意識提高有關，整體趨勢近年來已逐漸穩定。他強調，青少年問題需由學校、家庭、社區共同面對，新北早已成立「高關懷青少年專案」，結合教育局、警察局與社會局等單位，推動法治、反詐及防毒宣導進校園。

教育局長張明文指出，除針對常見詐騙類型，包括網路詐騙、遊戲點數與投資詐騙等進行分析，也會強化跨局處及家長合作機制；警察局長廖訓誠則補充，今年青少年涉毒案件已查緝20件，將持續強化校園毒品查緝與預防。

民進黨團也關切青少年藏毒問題，批評書包內恐藏有大量違禁品，像是新型毒品如「奶茶味電子菸」、「跳跳糖毒品」等手法日新月異，市府團隊應具備更高敏感度，並加強查緝與輔導，否則就會落後於犯罪者，讓孩子成為最大受害者。並在現場高喊「警探市長、犯罪天堂」。侯友宜回應，新北治安穩定，對犯罪「零容忍」，不管任何地方都要強力打擊非法行為。

針對毒品氾濫，陳永福、李余典詢問是否有通報SOP、了解市場變化？張明文表示，已建立3道程序，包含發現即通報警方、關懷高風險學生、進行尿液篩檢、並追查毒品、菸的來源。若家長對檢驗有疑慮，學校會依學生精神狀況與行為偏差與家長溝通，爭取配合。

侯友宜則說，毒品型態不斷翻新，只要出現新趨勢，警察單位會立即製作相關圖片，進入校園加強宣導，另外，近年新興毒品「依托咪酯喪失煙彈」首次在新北被發現後，即由市府主動建議中央將其列管。他表示，面對毒品氾濫，不能只靠地方政府單打獨鬥，中央與地方必須攜手合作。

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青少年犯罪人數及比例。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜表示，對犯罪「零容忍」，不管任何地方都要強力打擊非法行為。（記者羅國嘉攝）

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