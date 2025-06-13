國民黨稱父親追隨中國一帶一路投資？沈伯洋提時間點打臉

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/06/13 12:50

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨連5天追打民進黨立委沈伯洋父親的公司「賺紅錢」，今（13日）又指控，該公司以「中國台灣」之名赴中，成為中國「一帶一路」政策的追隨者，精準地在厄瓜多投資。對此，沈伯洋強調，國民黨應該先跟中共對好資料再開記者會，他們家在厄瓜多經商約有30年，早於中國推出一帶一路的時間。

「這跟一帶一路有何關係？」沈伯洋今受訪直言，國民黨開記者會前，應該要先跟中共對好資料，因為國民黨搞不清楚一帶一路的內容，這最主要是在投資，而他們家是貿易商，只是從中國的一般廠商訂貨，包括汽車零件、腳踏車等；且據他了解，他們家在厄瓜多已經商30年，早於中國推出一帶一路的時間。

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針對國民黨質疑沈父公司登記「中國台灣」，沈伯洋反批，這不是廢話嗎？中國持續矮化台灣國格，若有人真的在意，應思考如何提出相對應措施、通過相關立法，例如是否把「中華郵政」改名為「台灣郵政」，而非譴責被害人。

至於曾說「台商是統戰引路人」等言論？沈伯洋強調，所有赴中都有一定程度的風險，包括台商、教授、黑道、甚至是村里長，這就是為何要做管控，而風險最高的就是立委；因為立委可接觸國家機密及一般人，進出中國無須經聯審會同意，符合中國「一代一線」的統戰策略。

沈伯洋認為，立委赴中需要控管，向聯審會報備、並將內容公開上網，因為赴中不是行使職權，沒有立法、行政分權的問題。

沈也強調，他父親自2019年香港反送中事件後，就沒再過去中國，因為統戰變得嚴重，他也曾提醒相關風險；若他父親現在還要再去中國，他舉雙手贊成修法控管立委三親等內的親人，但國民黨一直阻擋立委納管的修法提案。

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