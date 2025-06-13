賴清德邀共商國是 黃國昌未回應是否出席、稱府方資訊不透明

民眾黨主席黃國昌（中）。（民眾黨團提供）

2025/06/13 12:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統邀請在野黨主席下週三（18日）共商國是。民眾黨主席黃國昌今天受訪未回應是否出席，僅表示，目前府方給的資訊非常混亂不透明，民眾黨並不清楚府方的想法，但民眾黨不願預設立場，於此時搞政治攻防。

黃國昌表示，目前民眾黨所獲得資訊非常混亂且不透明，賴總統520拋出邀請在野黨共商國是時，民眾黨第一時間積極回應，希望在沒有任何前提框架、預設立場的基礎上，針對台灣目前所面臨重大挑戰交換意見。但下週三的邀請是不是針對台灣重大議題進行討論，民眾黨並不清楚府方的想法。

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黃國昌說，昨晚總統府發言人似乎稱只有要進行國安情勢報告，是否談其他議題、賴總統是否參加等，流程混亂不明。民眾黨希望賴總統既然做出邀請，就應體察民意，共商國是，才是人民所樂見；而其他政治面的揣測，民眾黨不願意預設任何立場，於此時搞政治攻防。

黃國昌表示，民眾黨在520當天就主張公開透明、全程直播，牽涉到國安機敏資訊，當然不宜公開；但民進黨從520操作到現在，更由國安會副秘書長出面喊「怎麼能直播？」讓人傻眼。民進黨政府說要打假訊息，但配合綠媒操作假消息的，竟然是民進黨政府自己的國安會高層。

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