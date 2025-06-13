賴總統視察反恐訓練中心 籲推動全社會防衛韌性

賴清德總統今視察維安特勤隊應勤使用的武器裝備。（記者黃政嘉攝）

2025/06/13 12:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕賴清德總統今天上午前往位於桃園市新屋區的內政部警政署保一總隊反恐訓練中心，視察維安特勤隊學員攻堅演練及應勤使用的武器裝備，並致贈加菜金，賴總統大讚維安特勤隊訓練精實。

警政署指出，反恐中心內將增設1棟室內75公尺的長、短槍靶場，預計後年底完工；賴總統指示，營區的後續改建，以及增設靶場等工程，請警政署務必如期如質完工。

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維安特勤隊今天近60位隊員在室內戰鬥訓練空間，進行2段攻堅情境演練，包括G2輪式裝甲車破門突入攻堅、以及模擬直升機垂降，在捷運、火車廂空間進行管狀空間人質營救，過程投擲12枚震撼彈，聲響達180分貝，使挾持者產生震懾效果。

賴總統表示，維安特勤隊的格言是「餘皆牧犬，吾為兇狼。」從操演來看可說是一點都沒錯，愈精實的平時訓練，在關鍵時刻，越能派上用場，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，訓練相當精實，除了執行反恐攻擊與重大刑案攻堅及圍捕等任務，也負責反暴力、反破壞、反劫持、反劫機船等特殊任務，非常重要，警政署保一總隊反恐訓練中心也是為了強化台灣反恐的能力所興建的重要設施，營區的後續改建，以及增設靶場等工程，政府一定會全力支持，請警政署務必如期如質完工。

賴總統也說，近年來面對國際情勢日益複雜，以及氣候變遷、灰色地帶侵擾等等挑戰，應結合各方力量，推動台灣的全社會防衛韌性，降低各種天災與事故對社會造成的影響，警察同仁正是全社會防衛韌性重要的基石，少了各位的投入與付出，就不可能完成這項任務，也難以捍衛社會秩序與關鍵基礎設施。

賴總統強調，正如各位投入的各項反恐演練，任何演習都不希望真實事件發生，愈是積極準備，不僅僅能讓國人感到安全，台灣也愈有能力因應各項挑戰，相信憑各位精實的訓練、優良的表現，一定可以達成各項任務，捍衛社會治安，確保國人生命財產安全。

警政署指出，反恐中心內將增設1棟室內75公尺的長、短槍靶場，2樓作綜合體技館，將在明年初動工，經費共7億4千萬元，預計後年底完工。

賴總統今至內政部警政署保一總隊反恐訓練中心，致贈加菜金給維安特勤隊。（記者黃政嘉攝）

賴清德總統今至桃園市新屋區的內政部警政署保一總隊反恐訓練中心慰勉單位。（記者黃政嘉攝）

維安特勤隊在室內進行G2輪式裝甲車破門突入攻堅演練。（記者黃政嘉攝）

維安特勤隊模擬直升機垂降，在捷運、火車廂空間進行管狀空間人質營救。（記者黃政嘉攝）

維安特勤隊模擬直升機垂降，在捷運、火車廂空間進行管狀空間人質營救。（記者黃政嘉攝）

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