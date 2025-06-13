私校退場「雙軌制」引爭議 監委要求教育部檢討改進

監察院。（資料照）

2025/06/13 12:35

〔記者方瑋立／台北報導〕大漢技術學院依據「私立學校法」退場，引發私校退場雙軌制諸多爭議。監察院今（13）公告通過監委紀惠容調查報告，促請教育部檢討改進私校退場雙軌制，並落實列管協處該校師生轉職轉學安置及停辦轉型事宜。

大漢技術學院是台灣首所自動引用「私立學校法」退場的學校，引發雙軌制爭議，且對師生權益保障不利，校產處理規範亦不及依「私立高級中等以上學校退場條例」者嚴謹。經立案調查，監察院教育及文化委員會於本月12日通過紀惠容所提調查報告。

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紀惠容指出，因少子化影響，台灣中等與高等教育面臨退場挑戰。111年政府制定「退場條例」；惟「私立學校法」第70條仍允許私校法人以「停辦」方式退場，造成高中以上私校退場雙軌制。

大漢技術學院申請停辦案為退場條例施行後，首例依舊法退場，受到各界關注與質疑，認為應優先適用新法，憂心學校規避退場條例。

調查發現，大漢2014至2017年間因教學品質不佳被教育部列管，2024年因辦學困難，校董主動通過停辦，經教育部同意退場。紀惠容認為，無論依何法退場，事實上私校退場雙軌制難符公平及一致法理。財務惡化私校自私校法退場，且校產具高度公益性，應嚴審退場案，落實師生安置及校產處理。

學者專家指出，雙軌制最大問題在於學校符合退場條例標準卻未經預警輔導，逕依私校法退場，呼籲政府縮小雙軌規範差異。

紀惠容提到，依私校法第70條，停辦程序僅需董事會擬訂停辦計畫並報告校務會議，無須校務會議同意，且停辦要件「辦學困難」無明確客觀標準，教育部也無法掌握內部反對意見，致程序爭議。

她指出，私校法退場規定模糊寬鬆，學校法人自行認定辦學困難，師生無參與決定，且無退場條例之預警輔導程序，導致師生感被突襲，傷害高教形象。

紀惠容擔憂，教育部同意大漢停辦恐成示範效應，對未來私校退場立場帶來不良影響，呼籲教育部正視雙軌制弊端，積極檢討改進，並落實大漢師生轉職轉學安置及停辦轉型協處，儘速平息爭議。

調查亦發現，私校財務狀況、營運穩定性及退場風險資訊透明度不足，讓學生家長難以選校，師生及社會亦無法有效監督。紀惠容建議教育部檢討相關資訊公開機制，強化監督，保障教職員生權益，維護教育資源公共性。

紀惠容指出，自102學年度高鳳數位內容學院退場後，已有15所私立大專校院退場，但閒置校地處理緩慢。面對少子化，學校退場是趨勢，呼籲行政院應積極通盤規劃校地再利用及政府機關認領。

據了解，隨國軍恢復一年期義務役，替代役役期也隨之調整，內政部長馬士元日前表示，為強化替代役訓練成效，厚植全社會防衛韌性的民防力量，內政部已著手推動「替代役訓練中心」法制化，將與退場或招生困難的私校合作，利用閒置校區、操場等，作為訓練替代役的場所。

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