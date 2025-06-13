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    首頁　>　政治

    立法院決議 大法官人事同意權案7/25投票

    立法院決議，預計7月25日行使大法官人事同意權案記名投票表決。（左起）大法官被提名人詹鎮榮、林麗瑩、蕭文生、司法院長被提名人蔡秋明、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人鄭純惠、陳慈陽、總統府副祕書長張惇涵。 （資料照）

    立法院決議，預計7月25日行使大法官人事同意權案記名投票表決。（左起）大法官被提名人詹鎮榮、林麗瑩、蕭文生、司法院長被提名人蔡秋明、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安、司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人鄭純惠、陳慈陽、總統府副祕書長張惇涵。 （資料照）

    2025/06/13 12:33

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院會4月將大法官人事同意權案交全院委員會審查，國民黨立法院黨團提出復議，民進黨團日前協商主張應待復議結束再處理。立法院會今天處理復議案，朝野黨團無異議通過並重行決定，預計7月25日行使同意權案記名投票表決。

    總統府去年8月提名7位大法官人選，全數遭立院封殺，今年2月重啟提名作業，並在3月公布7位大法官被提名人。司法院院長被提名人為台灣高等法院檢察署主任檢察官蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

    立法院會4月開會處理報告事項議程時，在場立委無異議，將此案交全院委員會審查，國民黨團後來對此決定提出復議，民進黨團5月在人事同意權協商時主張，應待復議案結束後再談，最終協商未果。

    立法院會今將該復議案列為討論事項第一案，立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議，朝野皆未提出異議，復議案通過。民眾黨團並提案明定該人事同意權案的審查及投票表決時程，在場立委未提出異議，因此通過。

    民眾黨團提案指出，7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會；7月9日、10日、14日召開全院委員會，並合併為一次會；7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答；7月25日院會行使同意權案記名投票表決。

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