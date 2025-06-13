麥當勞工讀生遭性侵輕生案 監委葉大華申請自動調查

監察院。（資料照）

2025/06/13 12:18

〔記者方瑋立／台北報導〕去（2024）年底台北市一名17歲少女的母親發文指控，指女兒去麥當勞打工，疑遭男主管利用排班權勢性侵長達1年，以致罹患憂鬱症而輕生離世，對此，監察委員葉大華今（13）日宣布申請自動調查，將釐清相關權責機關有無善盡兒少保護及勞動權益保障責任 。

據報導，台北市1名未成年少女任職麥當勞工讀生時，遭主管利用排班權勢性侵，致罹患憂鬱症輕生。案經移送台灣士林地方檢察署偵查後，於今年4月不起訴涉案主管，惟同年5月經台灣高等檢察署認偵查有不完備之處，發回續查中。監察委員葉大華對此甚為關切，已申請立案調查。

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葉大華表示，該名少女任職長達9個月期間，麥當勞接獲職場性騷擾檢舉案後，是否依法處理？又麥當勞由「職場性騷擾案件通報系統」向地方主管機關進行通報後，台北市政府勞動局是否依「性別工作平等法」第13條主動查處並追蹤關懷受害少女?有無提供或轉介必要之服務資源？又有無清查是否有其他潛在受害者？

另外，權責機關是否將性騷擾防治措施及部分工時勞工排班制度納入勞動檢查項目？勞動部及教育部如何定期評估現行相關法令規範是否完備與落實？事涉兒少保護及勞動權益保障，監委認為，有深入調查之必要。

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