立院延會到8/31逕付二讀 吳思瑤：多延一天就幫藍白提早敗光國家一天

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/13 11:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團在院會提案延會到8月31日，立法院長韓國瑜宣布本案逕付二讀，交付黨團協商，由民眾黨團召集協商。民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白延會就是要把司法保護傘撐好撐滿和救罷免，所以只要多延會一天，就是提早敗光、掏空國家一天。

吳思瑤表示，立法院又要延會了，這一屆的立法院不只違憲上癮，還延會成癮。不是不能延會，但是延會要有社會正當性，剛剛提案的民眾黨團總召黃國昌說，很多重要的法案要審，但紓困特別條例6月底就可以處理，不用延會到8月底。

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吳思瑤表示，黃國昌說的加重兒虐的刑責，立法院司法及法制委員會也已經完成審查，後續再經過協商也不需要延會到8月底，所以這些重大法案其實都不需要透過延會，7月底的第一次延會，時間就足以來充分討論跟完成審議。

吳思瑤強調，藍白真正不敢說的延會目的就是兩個，第一個就是「要把司法保護傘撐好撐滿」，民眾黨要協助國民黨這些涉案的立委來躲避司法的偵辦，讓她非常的遺憾。打著司法改革正義大旗的民眾黨公然利用立法院的議事程序來干擾整個檢調的偵辦，這不是妨礙司法公正，什麼是妨礙司法公正？

吳思瑤接著表示，延會第二個目的當然就是為了救罷免，要透過延會讓國民黨能夠通過越多法案越好，討好式的民粹式的法案，比如才剛通過了軍人加薪，增加300多億來討好軍人，未來還有普發現金人人1萬，「都是拿納稅人的錢來買反罷免的票」。

吳思瑤說，不只如此，媒體曾經統計過，立法院只要多開一天會就要耗費公帑1千萬，我們要讓這1千萬花得值得，就是好好審查法案，不只有軍人加薪，要普發現金的肉桶錢坑法案，未來還有反年改等，所以等於說如果多延會一天，就是幫助藍白提早敗光國家一天，多延會一天，就是協助藍白提早掏空國家一天，那這樣的延會有意義嗎？

吳思瑤強調，延會就好好開會，而不是不開會去開庭、去挺貪腐，或是不開會去看球賽，當薪水小偷；如果要延會，請好好來審國安法案，守護國家，保護民主，如果延會，請一起來審國安法案。

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