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    質疑竹市府放縱涉賭業者 時力批：聯合稽查都是幌子

    批新竹市府放縱麻將館違法業者涉賭博繼續營業，市議會時代力量黨團籲市府自訂自治條例管理與處罰。（時力黨團提供）

    批新竹市府放縱麻將館違法業者涉賭博繼續營業，市議會時代力量黨團籲市府自訂自治條例管理與處罰。（時力黨團提供）

    2025/06/13 11:09

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會時代力量黨團今揭發市府嚴重行政怠惰，未裁罰違反建築消防、公安法規的業者，甚至放縱涉賭博的場所繼續營業，讓竹市成為麻將館天堂，市府所謂的聯合稽查都是幌子。

    市府表示，針對登記為休閒活動場館業、疑似以桌遊店名義實際從事麻將營業場所，經啟動跨局處聯合稽查，已完成46家次查核，目前列管業者有20家，會採定期與不定期方式查察。對設址鄰近學校的場所，也會列為重點查察對象。另警方也透過臨檢，依《刑法》將部分休閒場所有賭博嫌疑的情況移送法辦。另違反《都市計畫法》、《建築法》規定或未依規定申請室內裝修的業者，也要求限期改善或開罰，確保公共安全與都市使用秩序。

    另市府也初步研擬新竹市休閒活動場館業登記管理作業要點，加強該類業者商業登記申請的審核機制，從源頭管理，且會參考相關縣市等推動自治條例經驗，評估研擬自治條例可能性。

    時代力量黨團指出，各縣市麻將館公然聚賭的亂象層出不窮，而市府的聯合稽查根本是幌子。從都發處使管科提供的資料，稽查的18間麻將館全數違反《建築法》使用分區消防公安申報、未申請室內裝修等規定，但實際開罰比例卻連4分之1都不到。在黨團發文索資後，市府才急著向16家違法業者陸續開出限期改善通知及裁罰公文，凸顯市府放縱業者違法營業，是嚴重行政怠惰。

    此外，去年6月至今，北區已有3家麻將館遭警方查獲涉賭博行為，且距學校不到100公尺。然而，因市府行政怠惰，至今無法迫使任何一家涉賭麻將館停業，嚴重危及學生安全與身心發展。市府的不作為就是在包庇賭博行為，讓市民暴露在消防、公安危險。

    黨團也要求市府制訂「特定行業管理自治條例」，將麻將館、德州撲克等有治安疑慮行業納管，並落實跨局處聯合稽查，嚴格取締違規經營行為。對涉賭又違法的業者，應採取斷水斷電等強硬手段，徹底遏止治安疑慮行業持續擴張。

    批新竹市府放縱麻將館違法業者涉賭博繼續營業，市議會時代力量黨團籲市府自訂自治條例管理與處罰。（時力黨團提供）

    批新竹市府放縱麻將館違法業者涉賭博繼續營業，市議會時代力量黨團籲市府自訂自治條例管理與處罰。（時力黨團提供）

    新竹市議會時代力量黨團批市府放縱業者違法營業，是嚴重行政怠惰。（時力黨團提供）

    新竹市議會時代力量黨團批市府放縱業者違法營業，是嚴重行政怠惰。（時力黨團提供）

    新竹市議會時代力量黨團批市府放縱業者違法營業，是嚴重行政怠惰。（時力黨團提供）

    新竹市議會時代力量黨團批市府放縱業者違法營業，是嚴重行政怠惰。（時力黨團提供）

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