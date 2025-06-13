賴清德邀共商國是 朱立倫：不能只是單向交流、總統訓話

國民黨主席朱立倫（右）、台北木柵指南宮總顧問王金平（左）等人13日出席慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典，兩人握手致意，互動熱絡。（記者廖振輝攝）

2025/06/13 11:21

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴清德總統邀請藍、白兩黨主席於18日共商國是，國民黨主席朱立倫今日上午赴指南宮參加「慶祝孚佑帝君成道1145周年紀念三獻大典」受訪時回應，各項國家安全議題都不能排除，同時也不能只是「單向交流」、「總統訓話」，而是要朝野對話，共商國是，大家都展開誠意，讓台灣面對問題、解決問題。

朱立倫表示，面對所有國家安全議題，朝野都責無旁貸，國民黨希望朝野可以透過對話來解決問題，「開大門、走大路」是國民黨這一次最重要的要求，讓大家可以看到朝野共同為國家努力的誠意。

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朱立倫進一步指出，國家安全包括國防、經濟、能源、科技、社會安全等多項議題，全都不能排除，同時也不能只是「單向交流」、「總統訓話」，而要是朝野對話、共商國是，大家展開誠意。

他強調，原則上希望大家能一起對話，相關細節就由國民黨秘書長黃健庭與總統府秘書長潘孟安協調，只要能對國家好，雖然時間短，但大家都應該全力以赴，中間不要預設立場，更不要有政治謀略，只有為台灣與中華民國好。

有關國民黨反制大罷免將展開的「愛國者行動」，朱立倫日前在中常會宣布包括立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康都會扮演助講角色，媒體今日提問，韓、蔣兩人好像都還未接獲邀請，朱立倫表示，有關中央助講團部分，最近都已經展開邀請，包括國民黨內所有的重要前輩、優秀人才都會邀請，大家一起幫忙被罷免的國民黨立委，藍營各縣市長尤其是4大直轄市長，他都已經有聯絡，而且很快就會一一見面，希望全黨全面動員起來。

朱立倫還說，目前各地藍營立委的重要活動都已經展開，至於各縣市或各「戰區」的活動，也分別都有表定日程，全黨都會動起來，團結一致反對這次的惡罷。

此外，朱立倫在上台致詞時表示，大家到指南宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，今日活動除了紀念孚佑帝君成道1145周年，也希望可以促進兩岸和平，世界和平，大家都能和諧、對話、交流，讓和平能夠永遠存在。

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