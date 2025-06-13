民眾黨團提立院延會至8/31 吳思瑤：幫藍委救罷免躲司法

民進黨團幹事長吳思瑤接受訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/13 11:16

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院藍白黨團日前在立法院挾人數優勢，通過延會至7月31日，締造立院史上最長會；民眾黨團今（13日）於院會提案延會到8月31日。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白聯手延會的目的有二，包括協助國民黨挽救罷免、替涉案的國民黨立委擴張司法保護傘，這種延會毫無正當性。

針對民眾黨團主張延會的提案內容，吳思瑤今受訪直言，延會要有社會正當性，既然延會可不可以認真審查國安法案？在野黨團一手延會、一手擋國安法案，今天再次把相關提案擋在議程外，已經擋450次，若延會連最重要國安法案都不能審，「請問延會到底要處理什麼？」

請繼續往下閱讀...

吳思瑤評估，藍白聯手延會的目的不外乎兩個，一是協助國民黨在立法院有舞台挽救罷免，推動討好式的立法，例如普發現金、人人一萬元，幫助國民黨搶救罷免；二是赤裸裸幫涉案的國民黨立委擴張司法保護傘，民眾黨打著司法正義的大旗，為何要協助藍委透過延會擴張司法保護傘？這是極大諷刺。

吳思瑤批評，不管延會目的是救罷免、抑或保護涉案立委，這次延會是把個人和政黨放在國家利益之上；包含延續「藍白合」，這樣的延會毫無正當性，這段時間已經是史上最長會期，延會再延會到8月底，恐怕又會持續上演不審法案、拿考察來墊檔。

吳思瑤並諷刺說，藍白表決會贏，就算延到天荒地老也會贏，呼籲好好審查福國利民法案，而不菲推動禍國殃民的惡法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法