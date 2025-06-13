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    打臉自己！館長3年前罵「想賺人民幣臭台灣」貼文被翻出 作家朝聖大酸

    網紅館長。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    網紅館長。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    2025/06/13 11:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自詡要當兩岸「和平大使」的「館長」陳之漢，本月10日抵達上海展開6天中國直播行，但各種花式舔中言行讓大批網友看不下去，網上嘲諷不斷。而館長在2022年6月12日曾PO出有些人為了賺人民幣不惜貶低台灣這種行為的貼文被翻出，包括知名作家謝知橋等大批網友前往朝聖留言。

    館長訪問中國金句不斷，從大讚機場廁所有門、路邊販賣機、路樹、大橋等遇到什麼就花式吹捧，並藉由貶低台灣來大讚中國，有網友翻出2022年6月12日館長臉書的一則貼文，內容為「許多台灣出生的人想要賺人民幣，就要先臭自己的國家給中國人看。台灣的美好並不是有多大多先進的城市，是在於台灣人擁有的自由民主！」

    網友們看到貼文後紛紛留言「來看看大型翻車現場」、「可惜的是那份美好短短的3年就讓他改變想法了」、「話說過了就忘？打臉又快又響」、「回來之後就應該會刪文，然後說我什麼時候有講過」、「人最終活成自己最討厭的樣子」、「你成為了臭台灣中國看的人了」；作家謝知橋也留言「這個館長跟國昌老師本尊一起被關在地下室」。

    作家謝知橋留言。（圖擷取自 臉書）

    作家謝知橋留言。（圖擷取自 臉書）

    館長當年貼文。（圖擷取自 臉書）

    館長當年貼文。（圖擷取自 臉書）

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