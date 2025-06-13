異地投票可替代不在籍投票？ 黃智賢分析：台灣選舉票票必爭不容閃失

名嘴黃智賢分析，異地投票可能造成的風險與後果，直言台灣選舉，票票必爭，不容閃失，我們必須對各種顏色的掌權者，或是黑金，懷抱懷疑。（資料照）

2025/06/13 13:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委近日開始推不在籍投票，有人質疑不在籍投票是否可以用在台灣異地投票的方式，名嘴黃智賢分析異地投票可能造成的風險與後果，直言台灣選舉，票票必爭，不容閃失，我們必須對各種顏色的掌權者，或是黑金，懷抱懷疑。

黃智賢在臉書PO文表示，許多朋友問，如果不在籍投票不是用記選票的方式，而是在台灣異地投票，那，是不是她的反對與疑慮，就可以解除？如果不在籍投票，只是異地投票，的確相對於郵寄選票，傷害性是比較小，但還是會讓選務極度複雜化，開票跟記票，也會極度複雜化，投密投票，一樣可能不保。

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黃智賢分析，要異地投票的選民，要提前去登記，現在是選委會用戶政系統建造選舉人名冊，一個蘿蔔一個坑，投票時，選舉人名冊才有選民的名字，選民也會收到投票通知，所以，戶政必須修改軟體，選民去登記異地投票，就自動在本地的選舉人名冊消失。如果村子裡有100個選民要異地投票，那選民登記了以後，原投票所，跟異地投票所，要同時得到同一個資訊，一出一進，以免一個人出現在兩個地方的選舉名冊，這100個村民，可能選擇在其他21個縣市，所以，可能產生21個獨立的選舉人名冊，甚至上百個不同選區的選舉人名冊。

黃智賢指出，選舉時原地要把這100張選票，跟選舉人名冊，寄到21個異地選委會，為了怕選票汙損，可能要各寄200張以備用，選舉通知書，則要寄到異地選民的居住地，異地投票，是每個城市，開放一個異地投票所？還是每個城市的每個投票所，都對異地投票開放？要知道，每個城市，都會有來自其他21個縣市的異地投票者，異地投票所，現場要準備好選舉人名冊、原地選票（因為候選人不一樣），靜候異地選民來投票。

黃智賢說，一個投票所，會有來自21個縣市的異地投票者，如果有500個異地投票者，能會有幾百個不同的組合，縣市長、縣市議員、村里長都不一樣，選立委呢，像桃園市是分成6個區，那就表示，桃園市的立委選票就有6種，現況是，一個投票所，只需要一套選舉人名冊，一套選票，事前清點選票數，事後清點已投選票、空白選票，都很容易，選舉人名冊上多少人近來投票，名冊上有簽名或蓋章，也很容易目視多少真人走進來投票，即使這樣，選舉時還是偶有清點錯誤的事發生，造成爭議，但是，只要按照標準作業程序，核對選舉人名冊人數，跟選票數目，可以極限的把作票困難度提高。

黃智賢說，異地投票以後，會面臨來自其他21縣市，上百套不同的選票跟選舉人名冊，光是一一清點選票，核對選舉人名冊，就會讓投票所人員崩潰，要知道投票所工作人員，都是臨時受訓，臨時兼任，面臨正常的投開票作業，已經壓力很大，異地投票的投票作業，壓力會更大，異地投票所，又要準備多少個票匭，來容納來自21縣市的異地投票者？是所有異地投票者的票，都集中投在一個票匭嗎？還是要準備幾十個票匭？開票會是另外一個嚴重問題，異地投票所在4點以後，一一開票，唱票時，現有制度是一人拿票，一人向公眾亮票並唱票，另一人在黑板紀錄，21個縣市的異地候選人，可能會有幾百組人。要怎麼紀錄？是不是對待異地投票，又要有另一套唱票模式？那不是要整死投票所工作者？

黃智賢指出，現況是投票所除了政府的工作者以外，候選人跟各政黨，都會自己派監票員、計票員、開票拍攝者，開票過程有錯誤會爭議，各陣營可能現場就會抗議，立刻糾錯，異地投票以後，候選人難道要增加大量監票計票人，到全台灣其他21縣市的投票所？普通的縣市議員跟村里長，有這樣的人力物力？監督異地投票的投開票過程，會變得極度複雜，且不容易，開票時，如果某地某村某里來異地投票的選民數很少，或是只有一兩個，那，一對照選舉人名冊，投票所人員、登記記載者、異地縣市政府、原地縣市政府，都很容易知道，這些異地投票者，投給了誰，所以秘密投票，就完全不保了。

黃智賢續指，原地投票所會更麻煩，台灣現狀是，4點投票一結束，原投票所，就地立刻開始開票，各陣營派去投票所的人，都會把開票結果抱回總部，5點6點7點投票結果就出來了，誰當選誰落選，一目了然，所以台灣選舉，是全世界結果出來最快，爭議相對較少的，異地投票以後，在本地投票所開出來的票，可能被兩三天後，從全台各地報回來的異地投票結果推翻，村里長、縣市議員的輸贏，本來就常常相差很少，開票當天當選，結果三天後變成落選了，這種狀況，可能變成常態，各方對開票過程跟結果，都不會服氣，選務人員工作量會變成天量，更容易因為極度的工作量，增加錯誤量，選舉錯誤，會被各界解讀為作票，台灣選舉累積了幾十年的經驗跟公信力，會毀於一旦。

黃智賢補充，讓選民走進原地投票所投票，應該是台灣目前能力所及，最好的方式，戶籍的本意，是要根居住地一致的，可是，台灣有一定數量的選民，戶籍長期不在居住地，所以要跨縣市去投票，原因各異，一個群體是外地就學的學生，以及租屋族，其他，則是因為家人、財產或各種縣市優惠，政府應該針對這種狀態，全力協助公民，解決居住地跟戶籍地不一致的問題，但是，如果選民在有選擇的情況下，基於自身利益，選擇不把戶籍放在居住地，那，我還是認為，公民自己回戶籍地投票，遠比各種不在籍投票好太多，因為不在籍投票，即使耗費大量人力物力，還是會讓投開票，複雜困難太多。

黃智賢說，台灣從1945年以後，選舉運作幾十年，歷經各種作票、賄選、綁票，中壢事件，跟黃信介花蓮選舉被作票，選舉史上，歷歷在目，在各方抗議、施壓、協調下，一步步走到今天，各種輕微的改變，都會讓各界有嚴重的疑慮，比如說，票匭是應該用透明的，還是木製的，還是現在改成的紙箱？比如說，總統跟立委票同時開票，唱票生互相干擾，監票者無法專心監視開票，包括票箱在投票前，有沒有打開，向下，向公眾展示，都會有人有疑慮，比如說，2018年柯文哲連任選舉，因為選舉跟公投同時進行，柯文哲又減少投票所，導致選民大排長龍，最後，竟然荒謬到一邊投票一邊開票，選舉結果於是逆轉，讓柯文哲以一千多票的微量，可恥的連任。

黃智賢直言，台灣選舉，票票必爭，不容閃失，我們必須對各種顏色的掌權者，或是黑金，懷抱懷疑，目前的投開票方式，雖然原始，卻是最安全，人民最容易監督，各式掌權者最不容易作票的方式，至於電子投票？別鬧了。

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