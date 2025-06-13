批藍白強推不在籍投票、兩岸是內戰 李忠憲：大罷免是備戰狀態的啟動

針對藍白聯手推動「不在籍投票」與「兩岸是內戰」，成大教授李忠憲發文批評，此舉不僅濫用立法權，也徹底摧毀台灣國家主權的最後防線。（資料照）

2025/06/13 14:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對藍白聯手推動「不在籍投票」與「兩岸是內戰」，成大教授李忠憲發文批評，此舉不僅濫用立法權，也徹底摧毀台灣國家主權的最後防線，他為此再度呼籲，「大罷免不是情緒，是備戰狀態的啟動」、「越多人被罷免，中共越害怕台灣人民的覺醒，也越知道這片土地還有反抗的脊椎骨」。

李忠憲在臉書發文指出，藍白推動「不在籍投票」與「兩岸是內戰」的法案，加強了他「大罷免不是情緒，是戰爭前的準備」論述的合理化。他質疑藍白聯手推動這兩項法案，不只是立法權濫用，而是赤裸裸地為中國武統開門鋪路，也徹底摧毀台灣國家主權的最後防線，等同於為共軍渡海登台預先舉白旗。

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李忠憲批評，這不再是個別立委是否惡劣的問題，也不是中國國民黨或台灣民眾黨還能選擇是否背叛台灣的時刻——他們已經做出選擇，他們選擇讓台灣成為中國的延伸省分。

李忠憲直言，「現在，是台灣人民該做選擇的時候。我們正在災難爆發的前夜，而這場災難不是天災，是人禍，是來自台灣內部政黨與中國權力聯手進行的滲透與吞併」。

李忠憲強調，「罷免行動，不是民粹，也不是報復，是戰前整軍，是民主的預備役動員，是我們的全民防衛」，並指「越多人被罷免，中共越害怕台灣人民的覺醒；越多人投票，中共越知道：這片土地還有尊嚴，還有反抗的脊椎骨」。

李忠憲呼籲，「這不是一次選舉，而是在黑暗來臨之前，民主社會能否自我療癒的最後機會」、「台灣人，你要等到子彈飛來，才開始奔跑嗎？現在，是你站起來的時刻」。

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