民眾黨提廢監察院修憲連署 黃國昌稱「很多國民黨立委會加入」

台灣民眾黨立法院黨團今舉行「要修憲廢監院 、DPP別再騙」！記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/13 10:41

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團今天提出廢監院修憲案，國民黨團上午已在黨團大會開放個人連署，民眾黨團總召黃國昌表示，相信今天上午就會完成四分之一的連署門檻，下週向院會提出修憲案。

黃國昌今天召開記者會表示，廢除監察院是台灣民眾黨長期以來的主張，更是柯文哲主席在2024年競選總統的重要政見，過去台灣民眾黨因為在立法院席次不足，沒有辦法單獨提出修憲的提案，今天我們再度做了這樣的重要宣示並正式啟動廢除監察院的連署。

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黃國昌表示，希望也相信今天一定可以簽過連署門檻向院會提出修憲提案；也會拜託在正式成案了以後，院長韓國瑜立即組成修憲委員會。

黃國昌表示，台灣人民受夠了這一群巨嬰的監委、 濫權的監委、違法的監委，包庇自家人作為執政黨鷹犬和民進黨打手的這一群監委。

黃國昌表示，但他相信絕大多數的台灣人民早就對這一群監委喪失了任何基本的信任感，如果這一群監委在罪證確鑿的情況之下，自己都不知道知所進退，還繼續賴在位置上，然後再跟人民抱怨上班還要坐捷運，還要走路，還要叫計程車，講出這一種不知民間疾苦和不食肉糜的話，這一群監委已經沒有資格待在這一棟建築物，目前的監察院也根本喪失 任何存在的價值，民進黨所酬庸的這一群監委不知所進退，那就用人民的力量把監察院給廢掉。

黃國昌也感謝今天有非常多國民黨的委員已經紛紛表達支持，現在正在進行連署當中，他相信今天早上一定可以跨越連署的門檻，下週正式在院會提案 。

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