國民黨稱家族是中國「一帶一路」追隨者 沈伯洋提時間點打臉

國民黨13日召開「中國紅熊搭上『中國一帶一路』在厄瓜多大賺，罷團、紅孩兒為大惡罷接連翻車」記者會，（左起）國民黨發言人楊智伃、桃園市議員凌濤、國民黨發言人鄧凱勛出席發言。（記者塗建榮攝）

2025/06/13 13:38

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國民黨稱父親追隨中國一帶一路投資？沈伯洋提時間點打臉

〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕國民黨今日召開「中國紅熊搭上『中國一帶一路』在厄瓜多大賺，罷團、紅孩兒為大惡罷接連翻車」記者會，智庫副執行長凌濤指出，經檢驗「中國熊」後有一個驚人發現，民進黨立委沈伯洋父親的「兆億有限公司」在2013年9月向中國海關總署申請一張特別許可證，以「中國台灣」之名進軍中國，可以證明沈家就是中國「一帶一路」政策的追隨者。

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對此，沈伯洋強調，國民黨應該先跟中共對好資料再開記者會，他們家在厄瓜多經商約有30年，早於中國推出一帶一路的時間。

「這跟一帶一路有何關係？」沈伯洋今受訪直言，國民黨開記者會前，應該要先跟中共對好資料，因為國民黨搞不清楚一帶一路的內容，這最主要是在投資，而他們家是貿易商，只是從中國的一般廠商訂貨，包括汽車零件、腳踏車等；且據他了解，他們家在厄瓜多已經商30年，早於中國推出一帶一路的時間。

凌濤表示，沈伯洋宣稱父親已經有6年沒有去過中國，但網路仍可下單，而網路訂貨就是為了配合「一帶一路」政策，因為「兆億有限公司」當年向中國海關總署申請海外出口商登記，正逢中國提出「絲綢之路經濟帶」、「21世紀海上絲綢之路」政策，而且中共第18屆3全會又把「一帶一路」上升為國家發展戰略，因此他合理懷疑「兆億有限公司」就是響應中國「一帶一路」，並稱「抓到了！」

凌濤接著指出，2018年12月厄瓜多與中國簽署「一帶一路」MOU，中國甚至宣布厄瓜多就是「一帶一路」的重要推手，而厄瓜多貿易額後面的重要推手就是「中國熊」，2019年「兆億有限公司」在厄瓜多的貿易額創下歷史上第4高，這就是沈家幫中國「一帶一路」創造貿易額的例證，沈家根本就是中國「一帶一路」政策的追隨者。

他還說，立法院民進黨團總召柯建銘過去質疑國民黨配合「一帶一路」，今天柯建銘要不要以同樣的標準檢驗沈伯洋？沈家買中國貨，登記「中國台灣」，柯建銘要不要檢驗一下「中國熊」？

國民黨發言人楊智伃則質疑沈伯洋的「黑熊學院」，上一堂資訊戰與認知作戰課程，費用就高價2027元，但只要仔細看一下課程內容，把「戰爭時期」換成「罷免時期」、「選舉時期」，就很像民進黨正在台灣操作的行為。

她批評民進黨正在走向「從反對共產黨，到理解共產黨，再到成為共產黨」的路上，沈伯洋不但要買中國，還要一邊買台灣、騙台灣。

此外，國民黨發言人鄧凱勛質疑罷免團體最近踢館、造謠接連翻車，經常與台北市松信罷團合體的名嘴Grace日前跑到國民黨立委徐巧芯的說明會現場，竟然說不出罷免徐巧芯的理由，並承認徐問政認真，支持國民黨普發1萬元現金，他要感謝Grace戳破所有罷團與民進黨支持者的泡泡。

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