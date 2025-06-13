朱立倫推「愛國者行動」反罷 王淺秋爆：當事人事前都未被告知

馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受王淺秋專訪。（中廣節目「千秋萬事」提供）

2025/06/13 09:27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前在國民黨中常會宣布因應大罷免，國民黨將展開「愛國者行動」，包括立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康都會扮演助講角色，但前高雄市新聞局長王淺秋今日上午在其主持的廣播節目正式開始前爆料，雖然朱立倫說韓、趙都會幫忙，但韓國瑜、趙少康等當事人事前都沒有被問過或知會過。

擔任節目來賓的馬英九基金會執行長蕭旭岑則回稱，前總統馬英九有跟韓國瑜通過電話討論如何幫忙反罷免，未來就看國民黨中央如何規劃。

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此外，有關賴清德總統邀請藍、白兩黨主席進行國是會談，蕭旭岑建議賴清德必須親自出面與朱立倫及民眾黨主席黃國昌會談，朱、黃兩人才有去的必要，而且3人會面至少應部分公開，否則朱、黃就不必去了，同時，他也認為賴清德應該勒令民進黨的黨公職人員不動員介入大罷免，以展現朝野和解的誠意，否則這場國是會談就是「鴻門宴」、「虛情假意」。

他強調，過去前總統陳水扁與馬英九見面，就是全程公開，當年馬英九總統任內接見前民進黨主席蘇貞昌也有公開，賴清德這次國是會談也應公開。

蕭旭岑還懷疑，賴清德此舉是想拉在野黨主席一起背書，共同分攤美國關稅戰的責任。

談到前國民黨立委鄭麗文日前成立「黨外在野大聯盟」，要因應大罷免，蕭旭岑說，該聯盟有不同政治光譜的人士參與，代表大家對賴政府的路線憂心忡忡，他答應參加就是擔心大罷免，「這是仇恨政治」，而且吹捧大罷免已經變成一種「邪教」、「泯滅良知」，賴清德應該利用與在野黨主席見面的機會展現高度，下令綠營黨公職人員不要介入大罷免。

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