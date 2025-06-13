蕭旭岑：中華民國法律沒有「統戰」一詞、賴政府別再恐嚇兩岸交流

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2025/06/13 09:20

〔記者施曉光／台北報導〕明將隨前總統馬英九前往中國訪問的馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受廣播節目專訪時，呼籲民進黨不要再用「統戰」恐嚇國人從事兩岸交流，因為他查遍中華民國所有法律，沒有一個法律提及「統戰」一詞，只有少數行政命令中有，民主國家必須依法治國，政府控訴民間必須拿出法律，但目前沒有法律使用「統戰」一詞。

蕭旭岑還痛批陸委會與賴政府「精神分裂」，賴清德總統護航民進黨立委沈伯洋父親賺紅錢，但其他台商就是被統戰、中共同路人？他強調，賴清德在520前接受媒體專訪提及「併購說」，如今賴清德的「導師」、前海基會董事長、新潮流大老洪奇昌前往中國，賴政府應該說明洪奇昌此行是否有被授予特殊任務或見對岸什麼官員。

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此外，蕭旭岑指出，馬英九到對岸參加「海峽論壇」，網紅「館長」到上海

直播，都是要把民進黨的封閉牢籠打開，尤其「館長」更是「現象級的兩岸重要事件」，這是民進黨最害怕的，他非常感動，「館長」對兩岸最大貢獻就是讓台灣人看到中國民眾的友善與熱情。

針對以色列再度攻擊依朗，中東地區戰事升溫，蕭旭岑表示，民進黨說美國要把重心移到台海，這是不對的，因為美國很難在中東問題上置身事外，他並強調，台灣並非美國的核心利益，以色列才是，因此兩岸應該走向和平之路。

蕭旭岑還說，目前兩岸關係已經緊張到美國、日本來台灣兵推，美國在台協會（AIT）高雄分處已經在發急難包，但民進黨卻在阻止馬英九、「館長」等人推動兩岸和平穩定。

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