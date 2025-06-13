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    加強禁絕電子煙 卓榮泰：修法擬增沒入銷毀物品規範

    行政院長卓榮泰昨主持行政院毒品防制會報第37次會議，聽取「當前毒品情勢分析與緝毒策略」及「毒品防制基金之執行成效與策進」等報告。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰昨主持行政院毒品防制會報第37次會議，聽取「當前毒品情勢分析與緝毒策略」及「毒品防制基金之執行成效與策進」等報告。（行政院提供）

    2025/06/13 06:45

    〔記者鍾麗華／台北報導〕為加強禁絕電子煙，行政院長卓榮泰昨主持毒品防制會報會議時指出，將加速審議「菸害防制法」部分條文修正草案，針對製造、輸入、販賣、展示、供應及使用類菸品（包括電子煙）或其組合元件，增訂沒入銷毀其物品的規定，盼未來成強力執法工具。

    卓揆昨主持行政院毒品防制會報第37次會議，聽取「當前毒品情勢分析與緝毒策略」及「毒品防制基金之執行成效與策進」等報告，並在會前頒獎表揚「第12波安居緝毒專案及重大緝毒案件」有功人員。

    卓揆強調，第12波安居緝毒專案行動聚焦在依托咪酯類、彩虹菸等新興毒品，專案期間查扣毒品重量1萬5673公斤，並破獲製毒工廠、分裝場、植栽場151座，成果相當豐碩。

    卓揆指出，近年來電子煙產品成為新興毒品主要載體，請緝毒系統積極偵辦此類案件，尤其教育部、衛福部更應注意電子煙產品在青少年族群中流行的趨勢，務必找出有效減少青少年碰觸電子煙產品的對策。

    卓揆表示，「菸害防制法」部分條文修正草案目前修正重點為針對製造、輸入、販賣、展示、供應及使用類菸品或其組合元件，增訂沒入銷毀其物品的規定，行政院將加速審議，並盼後續立院三讀通過據以執行，成為強力執法工具。

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