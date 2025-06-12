罷免成案關鍵期2度遭爆黑料 簡舒培：「知情人士」真的急了

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2025/06/12 23:21

〔記者甘孟霖／台北報導〕因詐領助理費案件頻傳，身兼民進黨主席的總統賴清德日前要求，綠營民代不得任用配偶及三等親內，引發各界議論。今（12日）民進黨台北市議員簡舒培被爆料不滿此規定，在辦公室大罵賴「沒道德」。對此，簡舒培今晚間發布三點回應，強調民主政黨有不同意見非常正常，更提及在罷免藍委將成案的此刻，自己兩度遭人爆料，顯示「知情人士」真的急了。

簡舒培表示，民進黨是台灣第一個民主政黨，更是一個大鳴大放的政黨，當黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見非常正常，大家慧透過一定管道進行意見反應；但經過黨內討論過後確定方向，民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。

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她說，自家妹妹的確是議會辦公室行政助理，也確實進行選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士切勿刻意模糊焦點。

她並指出，先前她被爆料3月份有員工違規，進而向警局索資，但該罰單早已繳清，此次則是爆出2月份的不靈來源錄音檔，這都是3、4個月以前的事情，卻在罷免藍委即將成案的此刻成為媒體大篇幅報導題材，顯示所謂的「知情人士」真的急了，但無論是抹黑、搞分化，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。

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