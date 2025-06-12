台南政二代涉吸金上億潛逃！前副市長顏純左喊話么子：出來面對

顏大鈞（左1）3月在下營香科前，以下營子弟到下營玄天上帝廟捐出88萬元香油錢贊助。（資料照，取自上帝廟臉書）

2025/06/12 22:40

〔記者楊金城／台南報導〕前台南市副市長顏純左的么子顏大鈞，被指控打著民進黨「政二代」的招牌，利用顏父的黨政關係，涉嫌吸金逾上億元欠債不還，避不見面，被害人報案討公道；昨天下午傳出他從高雄小港機場要搭機出境，但因被境管無法出國，目前行蹤不明；顏純左今天（12日）向兒子喊話：「要面對司法、面對債權人」。

顏大鈞在台南麻豆開設禮車租賃公司，辦公室成為他的私人招待所，生活豪奢，下營地方人士說，顏大鈞做事高調，也常炫富，今年下營香科前還以下營子弟到下營玄天上帝廟捐出88萬元香油錢贊助，他藉父執輩關係，疑涉以禮車租賃、土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道吸金，導致欠下鉅債無法收拾。

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顏純左的好友說，顏純左原以為顏大鈞在結婚後一切變好，但事與願違，顏大鈞目前也被解除台南市政府無給職顧問。

顏純左卸下政治光環後，回到老家下營執業經營診所，對洗腎治療頗有專精，生意不錯，顏大鈞的債權人曾連絡顏純左希望他出面處理，也是無下文。

顏純左的診所今天（12日）正常營業，但不願對么子的債務風波受訪，僅透過簡訊回應，向兒子喊話：「要面對司法、面對債權人」。

台南市刑警大隊在上月接獲被害人報案後，依詐欺、銀行法報請台南地檢署指揮偵辦，檢方也對顏大鈞限制出境，昨天顏大鈞傳出疑似「潛逃」出境未果後，行蹤不明，檢警追查其下落。

前台南副市長顏純左。（資料照）

前台南市副市長顏純左卸下政治光環後，回到老家下營區執業經營診所。（記者楊金城攝）

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