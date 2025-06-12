日本、芬蘭籲和平解決兩岸問題 林佳龍：凸顯台海穩定是國際共識

日本首相石破茂與芬蘭總統史塔布11日在東京會晤，發布聯合聲明提及，維護台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，敦促兩岸問題和平解決。（路透）

2025/06/12 22:01

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本首相石破茂與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）昨（11）日發布聯合聲明，強調維護台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，敦促兩岸問題和平解決。外交部長林佳龍天說，歡迎日芬雙方以具體行動支持台海的和平穩定，凸顯維護台海的和平穩定已是國際社會高度共識與共同利益。

石破茂與史塔布昨天在東京會晤，發布聯合聲明，日芬兩國強烈反對任何企圖在東海及南海以武力或脅迫方式片面改變現狀的舉措，維護台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，敦促兩岸問題和平解決。

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外交部說，這是日芬兩國首度以聯合聲明表達對台海和平的高度關切；期盼全球民主國家持續採取防範及反制措施，防止威權主義擴張對區域和平穩定造成威脅，並挑戰以規則為基礎的全球民主秩序，台灣也將秉持總合外交理念繼續與友盟深化合作，共同促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮。

林佳龍說，歡迎日芬雙方以具體行動支持台海的和平穩定，感謝日本及理念相近國家持續在各種國際場合呼籲國際社會關注台海情勢，包括今年2月美日峰會、4月石破茂與北約秘書長呂特的雙邊會談、5月日本-拉脫維亞峰會及日本-瓜地馬拉峰會等，皆凸顯維護台海的和平穩定已是國際社會高度共識與共同利益。

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