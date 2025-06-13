大罷免三階8月23日投票？他疾呼別上當：假消息恐影響這3種人

大罷免三階投票日期受到各界關注。（資料照）

2025/06/13 00:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，目前有31件泛藍立委罷免案成功送件，各界都相當關心最後有幾案能挺進三階投票？是否能在同一天投票？不過中選會還沒有進一步公告相關消息，網上近日開始流傳中選會已經決定8月23日三階投票。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫12日晚間特別PO文提醒切勿上當，「8月23日」投罷免票是假消息！

矢板明夫12日晚間在臉書發文說，「這幾天，有這樣一條假消息頻繁出現在Line群組和臉書等自媒體上：『中選會已公告：訂於114年8月23日（星期六）上午8點至下午4點截止。為投同意罷免票與不同意罷免票』，傳播者往往是非常熱心推動這次大罷免的台派人士，下面還寫著『呼籲大家一定要出門投票』等等。」

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他接著說：「但仔細想一想，這次大罷免還有很多個選區的第二階段還沒有通過，有很多團體還在努力地補件，中選會不可能在這個時候就發佈投票日期。我專程上了中選會的網站去確認，並沒有發現這一條公告。所以，這是一條有人刻意杜撰、傳播的假消息。」

「關於真正的罷免投票日期，事實上媒體也有相關報導。中選會主委李進勇於6月12日在立院受訪時指出，中選會已決定於6月20日召開委員會進行審查，預計處理26案，如果審查結果一切合法，會盡快宣告成案。一般認為，投票日應該在7月26日，或8月2日。」

矢板明夫分析，「那麼，為什麼會有這樣一條假消息廣為流傳呢？連曹興誠董事長的手機都收到了。我認為，很有可能是反對罷免的勢力故意放出來的。其目的是故意誤導選民、降低投票率。這條假消息有可能影響以下三類人的投票行動。」

「一、想去投票又打算暑假出國探親旅遊的人。現在這個時期，正是制定計劃、購買機票的時期。如果誤信了假消息，就很可能選擇七月底到八月初出國，趕在8月23日之前回來，那樣的話，就可能趕不上投票了。二、住在外國，打算回國投罷免票的人，當這些人看到這個日期，就可能向公司請假，買機票8月23日之前回國，等他們知道真正的投票日的時候，可能已經來不及修改了。三、住在台北等大城市，要返回花蓮等地投票的年輕人，這些人看到假消息後，可能調整假期，事先預購回家鄉的車票等等。」

最後矢板明夫再次提醒，「「8月23日投罷免票是假消息！假消息！假消息！請轉告家人朋友，千萬不要上當。」

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