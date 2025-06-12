遭爆因「三親等禁令」痛罵賴清德超級蠢、神經病！簡舒培回應了

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

2025/06/12 23:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年民代涉詐助理費爭議頻傳，引發社會關注，總統兼民進黨主席賴清德2月在黨內中常會下令任民代的黨公職，公費助理不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。不料今天（12日）爆出綠營台北市議員簡舒培不滿禁令，痛罵賴清德「超級蠢」，讓藍白見縫插針，嘲諷綠營內鬥。簡舒培今晚做出3點回應，直言所謂「知情人士」現在搞抹黑、分化，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。

賴清德2月26日在黨內中常會下令，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親；家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使黨的形象受損。沒想到今有媒體引述知情人士爆料指稱，簡舒培私下開砲，痛罵賴清德連這種事都要管「超級蠢」，甚至飆粗口：「X！神經病！最好詐領助理費是因為親人，完全搞不清楚狀況」。

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親妹是簡舒培辦公室助理

該媒體還稱，簡舒培之所以這麼氣，是因為其親妹就在她的辦公室任職。另外，該媒體孩提到簡舒培辦公室的員工今年3月份因為違停被開單，簡舒培疑耍官威向警方提出大量的索資要求，引發員警反彈。

簡舒培：民進黨鼓勵大鳴大放

針對爆料，簡舒培今晚透過臉書做出3點回應：「第一，針對有心人士對媒體爆料，指稱我因不滿黨內將禁止三等親擔任公費助理而痛罵賴總統一事，民進黨是台灣第一個民主政黨，更是一個大鳴大放的政黨，當黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見是非常正常，大家會透過一定管道進行意見反應，但經過黨內討論過後，方向確定民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。」

「第二，家妹的確是我議會辦公室的行政助理，也確實進行選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。第三，無論是先前那個3月份已經繳清的罰單，還是這次的2月份不明來源錄音檔，都是三、四個月以前的事，卻在罷免藍委即將成案的此刻，成為媒體大篇幅報導的題材，顯示所謂的『知情人士』真的急了，但無論是抹黑、搞分化，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。」

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