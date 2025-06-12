反送中運動6週年遊行 在台港人籲：大罷免中國奸細

香港邊城青年、國際特赦組織台灣分會等民間團體在台北西門町舉辦「612行動-長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行，高舉「FREE HK」、「NO CCP」標語。（記者羅沛德攝）

2025/06/12 21:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反送中運動6週年，「香港邊城青年」等港人團體今晚舉行「612行動-長夜未歇、暮光不滅」遊行，從西門町走到自由廣場。在台港人說，中共在台灣安插奸細，連國會殿堂也被中國協力者佔據，台灣人必須出來大罷免投票，罷免那些背叛國家的中國奸細，讓台灣成為台灣人的台灣。

香港作家徐承恩短講指出，香港應該是香港人香港，6年前的今天，香港民眾上街抗爭，為了掌握香港的命運，要中國挪開黑手。再往前回溯，1987年6月12日，因為台灣應該是台灣人的台灣，台灣黨外人士爭取結束戒嚴、實行民主，結果中國國民黨動員黑道，襲擊上街抗爭的民眾，就像香港721那樣。

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徐承恩指出，台灣和香港同樣處於東亞沿海，面對來自中國的威權帝國，必須「反中脫華」爭取獨立，方能建立真正的自由民主。香港人在2019年掀起「天下圍中」的大旗，呼籲自由世界團結抵擋中國威權帝國的擴張，可惜面對國際強權的中國，香港終究無法擺脫沒頂之災。

徐承恩說，不過台灣人的覺醒比香港來得要早，台灣海峽也比深圳河廣闊，這個國家如今仍然有得救的盼望。只是大家必須醒覺，要知道中國侵略台灣的戰爭早就開打了。對岸的邪惡勢力，如今已在台灣各地安插奸細，連國會神聖殿堂也被中國協力者佔據了。

徐承恩談及，在政治領域外，台灣在經濟、文化、媒體、網絡、學術和軍事等層面，都可見到中國間諜的蹤跡。雖然槍聲尚未打響，可是戰爭早就已經開始，而「大罷免運動」就是台灣人對侵略者的反擊，台灣人必須奪回自己的國會，回復本土政治的常規，繼而鞏固國防建設、確立經濟自立自主。

徐承恩呼籲，大家務必要參與第三階段的罷免投票，贊成罷免那些背叛國家的中國奸細，讓台灣成為真正台灣人的台灣。我們也須下定決心，透過「反中脫華」的抗爭成為貨真價實、獨立自主的台灣共和國，讓自由世界免受中國邪惡勢力的威脅。

他強調，唯有建立反中脫華、獨立自主的台灣共和國，台灣、香港及整個自由世界才會看得見未來。如此香港的犧牲才不至於枉費，香港手足才能夠因為普世自由的延續而看到盼望。所以大罷免要成功，願上帝與台灣和香港同在。

在台流亡港人赴湯受訪說，今天遊行活動是紀念反送中運動6週年，想讓台灣民眾看見港人的狀況，希望能夠保護台灣的民主和自由。大罷免是台灣民間保護民主自由的行動，看看香港現在的狀況，希望更多台灣人能關心自己國家的民主自由。

赴湯說，不管哪一個政黨的立委，如果是「親中」危害台灣民主及自由，都應該被罷免，沒有資格當國會議員。

而前香港眾志祕書長黃之鋒再被港共檢控，恐面臨終身監禁。赴湯批評，中共政權非常害怕香港年輕人爭取民主自由，害怕黃之鋒這些人出來後影響政權安定，這次故意在黃要被放出來之搞他，害怕他出來後講香港的狀況，這是這個政權的脆弱。

「612行動-長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行參與者手寺「光復香港．時代革命」標語。（記者羅沛德攝）

「612行動-長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行高舉「FREE HK」標語。（記者羅沛德攝）

「612行動-長夜未歇、暮光不滅」遊行，從西門町走到自由廣場。

「612行動-長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行，高舉「FREE HK」、「NO CCP」標語。（記者羅沛德攝）

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