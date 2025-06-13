要求海軍專案報告卻缺席！徐巧芯稱在抗議 遭網抓包說詞不一酸爆

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/06/13 00:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯近日被立法院外交及國防委員會召委沈伯洋、民進黨團總召柯建銘助理周軒指控，自己要求海軍11日專案報告，當天卻沒出席，徐巧芯12日反駁稱，她「不屑聽取護航性騷犯的專案報告」，選擇不出席表達抗議。周軒傻眼表示，「徐巧芯是不是忘記自己是立法委員？立委表示反對就去開會表達啊！什麼時候妳也學會『臉書反對』這招啊？」

徐巧芯12日下午在臉書發文，「關於國防外交委員會沈伯洋召委、柯建銘助理周軒指控，我要求專案報告卻沒有出席，事實上是因為他們搞不清楚狀況又不查證。當初我在質詢時提出海軍內有性騷案發生，海軍原本承諾處理，但在審查預算時仍然沒有進度，因此凍結一部分金額。結果，性騷申訴未結案，海軍竟以保護之名欲調動被害人職務造成二度傷害，懲處也敷衍了事，還同時暗中協助加害人加速申請退伍之行政流程，明顯未依《陸海空軍軍官士官士兵退伍除役及退除給與審定作業規定》中規範時間點辦理完備。」

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「海軍在本次專案報告之前說明時，本辦公室就已表達不能接受結果。然而該性騷者已經退休，並順利領取退休俸，即便不滿，再凍結預算也沒有用，因此本人選擇不出席、不屑聽取護航性騷犯的專案報告，表達抗議。非常遺憾最近最『紅』的外交國防委員會召委，在沒有和委員會成員查證的情況下就胡言亂語，再交給特定綠營打手散佈謠言。」

對此，周軒12日晚間在臉書PO文回覆，「徐巧芯說自己提案要海軍專案報告，自己卻不來是『不了解狀況』的胡亂指控，因為海軍已經先跟她報告，她不滿意處理方式，當事人之一退伍了，所以不屑去聽國防外交委員會海軍的報告『表達抗議』。徐巧芯，妳真的有夠好笑！妳是不是忘記妳是『立法委員』？『立法委員』表示反對，就去開會，就去委員會表達反對啊！什麼時候妳也學會『臉書反對』這招啊？

周軒直言，「『鍵盤反對』、『臉書反對』，要做這兩件事，國家一個月不用付妳20萬薪水，公民罷免團體比妳還會好嗎！真的笑死人了，沒去開會承認就好還講那麼多，我看妳真的很不想當立委。大罷免一定要大成功！特別是徐巧芯，送她回去當老百姓吧！」

周軒還分享網友抓包徐巧芯說詞前後不一，徐巧芯的前一篇貼文底下有人留言質疑「妳提案是提好玩的？性平調查結果妳不在意？開會都不用開？」，徐巧芯親自回覆「不同意內，退席抗議」，結果另名網友留言酸「退席也要先有出席，根本沒簽到還退席咧，真敢講喔！」之後徐巧芯貼文才說自己是「不出席」表達抗議。

網友抓包徐巧芯前後說詞不一。（圖翻攝自Threads）

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