柯文哲抗告被駁回續押 朱立倫批威權復辟：赤裸裸的政治清算

國民黨主席朱立倫再度聲援前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/06/12 20:48

〔記者施曉光／台北報導〕涉京華城案被羈押的前民眾黨主席柯文哲抗告遭台灣高等法院駁回，國民黨主席朱立倫今晚再度於臉書聲援柯文哲，批評台灣的司法一再被踐踏，「我們要的不是打壓異己的工具，而是真正的公平與正義！」

朱立倫寫道，法院再度駁回柯文哲的抗告，裁定延長羈押2個月，這代表在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下，一位曾參選總統的在野政治領袖，將被國家機器剝奪自由長達11個月以上，「這不是司法調查，這是赤裸裸的政治清算；這不是依法偵辦，這是赤裸裸的威權復辟。」

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他指出，過去幾個月，全台已有超過 200位國民黨黨工被約談、20多位黨工遭羈押，多個黨部遭受搜索，連癌末重病的黨工都不放過，司法已成為執政者手中的利刃，專挑異己下手，然而面對罷免藍委的「假、錯、偽」超過數萬件，司法檢調卻選擇視而不見！「這就是辦藍不辦綠！這就是小案大辦！這樣的台灣，還能稱為民主法治的國家嗎？」

朱立倫說，司法不該是政權的附庸，檢調不該淪為打手，呼籲大家譴責執政當局，「也要嚴正控訴那些自甘墮落、淪為政權幫兇的檢調單位！請還給台灣一個真正獨立公正的司法體系！請還給台灣人民一個可以信賴的公平與正義！」

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