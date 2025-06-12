補助款被刪減竹市府擬訴願 曾資程轟：搞錯方向、找錯對象

中央預減9.8億一般性補助款，新竹市府擬提訴願。 （記者洪美秀攝）

2025/06/12 20:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕總預算遭藍白大刪後，中央擬減少地方一般性補助款，新竹市預計減少9.8億元，市府今發新聞稿稱擬對財政部提出訴願。市議員曾資程轟市府「搞錯方向、找錯對象」，且誤導民眾對中央財政體系的理解，凸顯市府缺乏政策調適與財務規劃能力，也忽視民進黨蔡英文、賴清德中央執政期間，協助地方政府改善財政體質的成效。

曾資程強調，市府若將訴願當作對抗中央的工具，只為製造被打壓的假象，不僅無益問題解決，更讓市政走向對立與情緒操弄，面對預算調整，市府應回歸專業與溝通，而非將行政制度誤導為政治鬥爭的舞台。

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且導致竹市一般性補助款減少的主因，是藍白立委在立法院預算審查時不理性問政、胡亂刪減中央總預算，導致整體補助分配縮水。市府應向造成預算被刪的藍白立委問責，而不是對財政部訴願作政治操作。因為訴願不會改變財政制度，只會轉移焦點。

中央總預算遭藍白立委亂刪幅度，創歷年新高，已很難從各部會刪減，不得已才刪減地方一般性補助款，如今中央已提追加預算補足地方財政缺口，市府與其提行政訴願，不如說服藍白立委支持中央追加預算。

市議員劉彥伶則稱竹市的行政效率低落，導致補助款被中央收回的案例相當多，像自由車場改建經費，中央原核定經費差點被收回，好不容易保留經費，結果蓋出來的品質爛到不行，世壯運移到台中辦，國外選手滿臉問號，更導致裁判長摔車，更損及市府的觀光效益。

另三民國小通學步道、香山綜合運動場，都是因進度太慢、執行效率太差而被中央撤回經費。市府是有拿錢卻不好好做事，還想把責任推給中央。且中央刪減一般性補助款的主因，是藍白在立院亂砍預算，但市府卻甩鍋給中央，市府不是標榜歲計賸餘很多，還拿去還債，如今把還債後的賸餘財源，用來補足刪減的補助款都足夠，提訴願只是突顯市府的政治操作。

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