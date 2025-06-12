民進黨元老洪奇昌赴中交流挨批！陸委會：現在是民間人士

前海基會董事長、福華電子董事長洪奇昌。（資料照）

2025/06/12 19:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨創黨元老之一、前海基會董事長洪奇昌10日至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪。陸委會發言人梁文傑今天說，洪奇昌先生現在是民間人士，只要符合兩岸條例相關規範，秉持對等尊嚴原則，我們都正向看待。

洪奇昌是民進黨創黨發起人之一，曾任海基會董事長，長期關注兩岸事務，目前是產經建研社理事長及福華電子董事長。

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中國官媒《新華社》報導，洪奇昌訪團一行參訪北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，與兩岸企業家峰會生技小組座談交流，深入了解中國生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，取得積極交流成果。

梁文傑在陸委會例行記者會指出，洪奇昌先生現在是民間人士，在我們看來，只要符合兩岸條例的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，我們都正向看待。「當然就是不能有配合對方的統戰行為，這是我們是不希望看到的」。

針對有媒體質疑，為何前總統馬英九出席海峽論壇，就要被陸委會說是配合中共政治操作，洪奇昌就「正向看待」。梁文傑回應，陸委會針對的是馬英九去「海峽論壇」這件事，至於他要祭拜伏羲或去敦煌等等，「我們沒有評論」。

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