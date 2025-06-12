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    館長大讚中國發展 黃暐瀚直言要不要統一關鍵是「這個」

    館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」。（翻攝自YouTube）

    館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」。（翻攝自YouTube）

    2025/06/12 21:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日到中國旅遊，並自稱為「兩岸和平大使」，不斷誇獎上海的建設與都市化程度，引來外界討論。對此，資深媒體人黃暐瀚今日發文時特別強調，他認為兩岸能否統一、台灣人要不要統一，關鍵根本不在於中國是否先進、富有，台灣人更在乎的是是否自由。

    黃暐瀚今天下午在臉書發文提及兩岸問題，表示近來有許多網友甚至親友問他，「兩岸是不是快打仗了？」、「我們該準備跑嗎？」他認為兩岸目前情況確實很危險，台灣人雖然不希望打仗，但必須做好打仗的準備。

    他接著表示，不管統一的方式是什麼，大家覺得統一後台灣會是三民主義還是共產主義？是民主選舉還是一黨專制？是言論自由還是「黨給你的自由」？是可以人民直選、政黨輪替還是主席萬歲，以黨領政？

    對於近日館長大讚中國的言論，他坦言，想清楚這些問題，就知道兩岸能否統一、台灣人要不要統一，跟對岸是否先進？富有？高鐵快不快？完全無關。

    黃暐瀚強調，「就算中國是世界第一強國，第一進步，我相信，還是有很多崇尚自由的台灣人，根本不願意與專制國家，統一成一個國家，過不自由的生活。」他認為，台灣人所追求的並非社會多進步，而是保有原先的自由環境。

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